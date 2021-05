Il cantautore italiano Al Bano, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha confidato di aver perso tre familiari in un mese a causa del Covid.

Nel corso della sua partecipazione al programma domenicale condotto da Mara Venier, Domenica In, il cantautore AlBano ha raccontato la drammatica esperienza familiare vissuta a causa del coronavirus.

Domenica In, Al Bano: il dramma dell’artista

Il cantautore e noto personaggio televisivo Al Bano Carrisi è spesso ospite di Mara Venier a Domenica In.

L’artista, partecipando al programma in collegamento da Cellino San Marco, si è unito alla conduttrice anche in occasione della puntata trasmessa nel pomeriggio di domenica 2 maggio.

In questa circostanza, Al Bano ha scelto di confidare una situazione molto dolorosa relativa al suo contesto familiare, vissuta a causa del SARS-CoV-2.

L’uomo, infatti, ha prima raccontato di aver ricevuto il vaccino Moderna lo scorso 12 aprile e di doversi sottoporre al richiamo il prossimo 12 maggio.

Subito dopo, poi, ha spiegato che altri membri della sua famiglia non sono stati altrettanto fortunati e sono rapidamente deceduti dopo aver contratto il virus. Per questo motivo, il cantante ha invitato tutti i telespettatori sintonizzati da casa a non abbassare la guardia e a essere sempre prudenti e responsabili.

Domenica In, Al Bano: “In un mese ho perso tre familiari per Covid”

A proposito del suo lutto familiare, Al Bano ha raccontato di aver perso tre parenti a causa del Covid, rivelando: “In un mese ho perso tre cugine, si erano infettate tra di loro e tutte e tre sono volate via.

La mamma l’ha trasmesso alla figlia e lei a una sua zia, moglie di mio cugino”.

Ricordando la drammatica vicenda vissuta dalla sua famiglia, tuttavia, l’artista ha voluto lanciare un appello a tutti i cittadini italiani che si dichiarano stanchi della pandemia e delle limitazioni imposte a livello nazionale, sottolineando che, nonostante il clima di maggiore libertà e le progressive riaperture, il pericolo della pandemia e del contagio non è ancora svanito.

Per questo motivo, Al Bano ha sottolineato: “La situazione è tragica. Dobbiamo prendere tutti quanti le giuste precauzioni. Il Covid colpisce quando meno te lo aspetti”.

Domenica In, Al Bano: le difficoltà del mondo dello spettacolo

Infine, il cantautore ha voluto ribadire le enormi difficoltà patite dal mondo dello spettacolo a causa della pandemia, affermando: “Stare un anno e mezzo lontano dal palcoscenico è una delle peggiori torture che può subire uno come me. Meno male che ho altre attività, come fare il vino, ma non è lo stesso. È una terza guerra mondiale con un nemico con nome e cognome ma che non riusciamo ad abbattere definitivamente. Io sto preparando la festa per il funerale del Covid”.