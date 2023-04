Domenica In, batosta per Mara Venier: si parla di "resa dei conti" con la Rai

Brutta batosta per Mara Venier e il suo programma Domenica In. La conduttrice si è vista battere da Verissimo di Silvia Toffanin e voci di corridoio dicono che in Rai si parla di “resa dei conti“.

Un giorno da dimenticare per Mara Venier. L’ultima puntata di Domenica In, in onda sul primo canale della televisione di Stato il 23 aprile 2023, è stata battuta da Verissimo di Silvia Toffanin. La presentazione del programma della zia Mara, della durata di 16 minuti, è stata seguita da 2.225.000, pari al 17.2% di share. La prima parte di Domenica In, in onda dalle 14:16 alle 15:23, è stata seguita da 2.538.000 persone, pari ad uno share del 21.3%, mentre la seconda, dalle 15:28 alle 16:55, da 1.530.000 spettatori pari ad uno share del 15.7%.

Verissimo batte Domenica In

Nonostante i risultati di Domenica In, Mara Venier è stata battuta da Silvia Toffanin. Verissimo è stato seguito da 2.125.000 spettatori con il 22%, nella prima parte, e 1.971.000 spettatori con il 19.4%.

I risultati di Domenica In sono una brutta batosta per Mara Venier. La prova? La parte centrale del programma è stato seguito da circa 700mila spettatori in meno rispetto a sette giorni fa. Secondo voci di corridoio, “la resa dei conti in casa Rai è dietro l’angolo“.