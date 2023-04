Domenica In, che disastro: Massimo Boldi perde l'apparecchio acustico in diretta

Nel corso della puntata di Domenica In di quest’oggi Mara Venier ha deciso di avere con sé l’ex marito Jerry Calà, l’attore che pochi giorni fa ha avuto un malore che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze, e alcuni dei suoi più amati amici “Yuppies” come Massimo Boldi e Christian De Sica.

Ebbene, fra una battuta e l’altra, uno fra i presenti (Massimo Boldi, per essere precisi) è stato vittima di un imbarazzante inconveniente tecnico in diretta che è già diventato virale sui social.

Massimo Boldi perde l’apparecchio acustico a Domenica In: Mara Venier nel panico

In un momento di particolare caos in studio, scatenato dalla voglia di Jerry Calà di mettersi a cantare mentre la Venier lo bacchettava affinché se ne stesse fermo e non esagerasse con gli sforzi, Massimo Boldi ha iniziato a guardarsi intorno spaesato, alla ricerca del suo apparecchio acustico.

“Mara è successo un casino, ho perso l’apparecchio nel suonare” ha commentato Boldi, con De Sica che al suo fianco scherzava dicendo “Te la sei fatta adddosso?”. Non contento, De Sica ha poi aggiunto, scherzando, che quest’oggi in studio sembrava di stare all’ospizio, visto gli acciacchi manifestati da tutti i presenti. Fra gli ospiti e la conduttrice (in crisi totale), in effetti, i protagonisti di questo divertente siparietto erano tutti piuttosto agé.

Come è andata a finire? Boldi, alla fine, è riuscito a recuperare l’apparecchio che lo aiuta a sentire meglio. Tutto è bene quel che finisce bene!

Ecco il video del surreale siparietto.