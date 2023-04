Domenica In, Elisabetta Gregoraci ricorda la madre: "Un dolore che non passa"

È stata una domenica carica di emozioni per Elisabetta Gregoraci, ospite del contenitore domenicale di Rai 1, Domenica In, condotto come sempre da Mara Venier. Qui la showgirl ha raccontato il grande dolore per la scomparsa della madre.

Elisabetta Gregoraci ricorda la mamma: “A Nathan parlo sempre di nonna Melina“

Dagli esordi in televisione all’amore con Flavio Briatore, che l’ha resa madre. Elisabetta Gregoraci è un fiume in piena nel salotto televisivo di Mara Venier, dove nella lunga chiacchierata ha discusso anche della morte della mamma, avvenuta ormai 12 anni fa a causa di una malattia.

Dopo aver visto un video dedicato a lei, la showgirl ha cercato di trattenere la forte emozione, spiegando: “Dico sempre che non voglio piangere e poi… Dicono che il tempo aiuta, ma quando vedo le foto o quando ci sono delle ricorrenze… Quel giorno lì sto sempre male. La prima volta che si è ammalata aveva 37 anni, quindi ha fatto tutto un percorso, ma è pazzesco. Non passa”.

Di grande sostegno per Elisabetta Gregoraci è stata la presenza di Nathan Falco, il figlio avuto con Briatore. Senza lui affrontare quel dolore sarebbe stato sicuramente più complesso, nonostante sia un vuoto difficile da colmare ancora oggi.

“Vorrei vedesse Nathan, vorrei parlarle… Vorrei tante cose – ha proseguito a Domenica In – Quando è nato lui era in ospedale con me e lo ha tenuto in braccio tutto il tempo. Secondo me lei lo sapeva. Ma parlo sempre della nonna Melina. Gli racconto tutto di quello che facevo con la mia mamma”.

Nel corso della chiacchierata la showgirl ha approfondito anche il rapporto speciale che ha con il figlio Nathan, rivelando di scrivere per lui delle lettere “che potrà rileggere quando non ci sarò più“.