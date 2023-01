Domenica in: fotografo cade in diretta, preoccupazione per Mara Venier. Il video

Domenica in: fotografo cade in diretta, preoccupazione per Mara Venier. Il video

Domenica in: fotografo cade in diretta, preoccupazione per Mara Venier. Il video

Paura in studio a Domenica In, dove pochi minuti fa è avvenuto un piccolo incidente che però, per fortuna, non sembra abbia avuto conseguenze particolarmente drammatiche.

Ad un certo punto, durante la diretta della trasmissione condotta da Mara Venier, si è sentito in sottofondo un tonfo sordo, legato ad un bel ruzzolone fatto da uno degli addetti ai lavori nel dietro le quinte.

Che cos’è successo a Domenica In questo pomeriggio

Tutto stava procedendo come da manuale. Presenti in studio erano Luca Tommassini e Alessia Marcuzzi, che insieme hanno presentato la nuova trasmissione alla quale si sono messi al lavoro di recente, Boomerissima, in onda su Rai 2.

Ad un certo punto, all’improvviso, il pubblico e i presenti hanno percepito uno strano suono proveniente dal dietro le quinte. Mara Venier, preoccupatissima si è girata chiedendo alla produzione “Che succede? Fatto male? Chi è?” scatenando curiosità ma anche preoccupazione da parte dei suoi due ospiti. “Oddio, è successo qualcosa? Tutto a posto?” ha commentato la Marcuzzi, mentre è stato Tommasini a rivelare che il protagonista della caduta fosse stato (a quanto pare) un fotografo.

Non è dato sapere cosa sia successo di preciso: quel che è certo è che il programma è andato avanti come se nulla fosse, segno che in realtà il “fotografo” in questione non si è fatto nulla di grave. Qui sotto potete recuperare il video di quanto è accaduto in diretta.