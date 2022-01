Domenica In, Giovanna Civitillo confessa: “Dopo l’incontro con Amadeus la mia carriera è finita”

La moglie di Amadeus ha scelto di raccontarsi a cuore aperto e ha svelato che dopo essersi sposata si è dedicata alla famiglia.

Passano gli anni eppure Giovanna Civitillo e Amadeus sono più uniti che mai. La Showgirl, intervenuta a Domenica In, ha raccontato alcune curiosità sulla sua vita con il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, ma non solo. “Non rimpiango nulla”, ha affermato dopo aver parlato di alcune scelte che l’hanno portata ad essere moglie e mamma.

Confessione Giovanna Civitillo Amadeus, “Dopo averlo incontrato la mia carriera televisiva è finita”

La showgirl e compagna di Amadeus ha raccontato che nel momento in cui ha incontrato il conduttore, ha scelto di dare maggiore spazio alla gestione della famiglia: “Dopo aver incontrato Amadeus, la mia carriera televisiva è finita. All’epoca facevo parte dei corpi di ballo di più reti televisive, da Mediaset a Rai […] Ma non rimpiango nulla, perché il mio sogno era mettere su una bella famiglia e l’ho fatto.

Amadeus e mio figlio Josè, ormai tredicenne, sono il senso della mia vita”.

Confessione Giovanna Civitillo Amadeus, il racconto del primo appuntamento

Giovanna Civitillo non ha poi mancato di raccontare alcuni aneddoti su lei e Amadeus divertenti come ad esempio il loro primo appuntamento: “Eravamo in macchina e Amadeus mi è saltato addosso”. Alla domanda di Mara Venier se il conduttore voleva “provarci subito”, la showgirl scherzando ha risposto: “Sì, certo.

Ma non ho ceduto. Niente bacio”.

Confessione Giovanna Civitillo Amadeus, “Sono nata come ballerina di danza classica”

La showgirl ha poi raccontato qual è stato il suo percorso artistico e professionale: “Sono nata come ballerina di danza classica, ho fatto molti concorsi internazionale e molte scuole […] I miei maestri erano Rosa Varriale e Francesco Imperatore: loro erano la mia seconda famiglia. Li vedo ancora. Uscivo dalla scuola e andavo a danza, facevo tutti i corsi che c’erano, da moderna a classica”.