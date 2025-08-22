Domenica In: il ritorno di Mara Venier con Teo Mammucari

Non ci sono più dubbi: la prossima edizione di Domenica In vedrà alla conduzione la sempre amata Mara Venier, che questa volta sarà affiancata dal brillante Teo Mammucari. Una notizia che ha già fatto il giro dei social e che è stata ripresa anche sulle pagine di DiPiùTv. È chiaro che Mara ha scelto Mammucari come partner ideale per la nuova stagione, e sebbene le firme siano ancora da apporre, l’intesa tra i due sembra già ben consolidata.

Ma cosa ne pensi di questa coppia? È una scelta che ti sorprende o l’aspettavi?

La scelta di Mammucari non può che suscitare curiosità, soprattutto considerando il recente rifiuto di Gabriele Corsi. Chi di noi non ricorda il famoso scontro tra i due durante la quarta edizione di Tu sì que vales? I toni accesi e le battute taglienti avevano catturato l’attenzione del pubblico, e durante uno degli episodi, Mara reagì a una provocazione di Teo con una frase che è diventata quasi iconica: «Non sei spiritoso, il pubblico non apprezza quando continui a offendermi». Un momento che ha segnato la storia della televisione italiana!

Ma, come spesso accade, il tempo può affievolire le tensioni. Infatti, i contrasti tra i due sono stati superati, come dimostrano i successivi inviti di Mara a Teo per apparire a Domenica In. Nel 2021, in diretta, la conduttrice non ha mancato di sottolineare: «Io e Teo abbiamo litigato come matti, ma quei battibecchi a Tu sì que vales divertivano». E la risposta di Mammucari, con un sorriso, è stata altrettanto significativa: «Ci manchi. Mi spiazzavi sempre. Per me era un gioco, non so perché ti attaccavo, ma ora senza di te non è la stessa cosa». Questo scambio di battute non fa che aumentare l’aspettativa per la nuova stagione!

Un episodio divertente è accaduto durante la loro ultima apparizione insieme, quando Mara ha scherzato sulla presunta frequentazione di Mammucari con sua figlia: «Si dice che tu stia frequentando mia figlia Elisabetta. Mi devo preoccupare?» A quel punto, Mammucari ha risposto in modo ironico: «Lo sai che siamo amici… Ma perché, non mi vorresti in famiglia?». Un momento di leggerezza che ha fatto sorridere tutti e che mostra quanto sia forte il legame tra i due.

Ma non sarà solo il duo Venier-Mammucari a caratterizzare la nuova stagione. Ci sono voci che parlano anche della presenza di Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, il quale potrebbe focalizzarsi su interviste riguardanti attualità e politica. E non dimentichiamo l’arrivo di Enzo Miccio, noto per le sue rubriche che hanno conquistato il pubblico. Insomma, ci saranno tanti motivi per sintonizzarsi su Domenica In! Non vedi l’ora di scoprire come si svilupperà questa nuova avventura televisiva?