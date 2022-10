Domenica In, la gaffe di Mara Venier con Kim Rossi Stuart

Gelo in studio per la gaffe di Mara Venier con Kim Rossi Stuart a Domenica In: cosa ha detto di imbarazzante la conduttrice?

A Domenica In, Mara Venier si è resa protagonista di una nuova gaffe con Kim Rossi Stuart. L’episodio ha fatto calare il gelo in studio.

Continuano le gaffe di Mara Venier a Domenica In.

La puntata andata in onda nel pomeriggio di domenica 16 ottobre ha visto la padrona di casa aprire il consueto appuntamento domenicale accogliendo in studio alcuni concorrenti di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Erano presenti, infatti, la cantante Iva Zanicchi, il giornalista Giampiero Mughini, la showgirl Paola Barale, l’ex volto delle barrette Kinder Alessandro Egger, Moremo Amantini, il giudice Guillermo Mariotto e la voce della giuria popolare Rossella Erra.

Inoltre, era presente anche Alessandra Mussolini che non si è fatta sfuggire l’occasione di parlare della sua ex nemica Selvaggia Lucarelli.

Chiusa la parentesi Ballando con le Stelle, Zia Mara ha accolto in studio molti altri ospiti tra i quali anche l’attore Kim Rossi Stuart. Proprio in questo frangente, la conduttrice si è resa protagonista di un’altra delle sue solite gaffe.

Kim Rossi Stuart non è soltanto un attore di talento ma anche un regista.

In tutte le sale italiane, infatti, il prossimo 20 ottobre, uscirà il suo film Brando, nel quale recida insieme a Pierfrancesco Favino, Michele Placido, Alessandro Borghi e Anna Ferzetti.

A proposito della pellicola, la Venier ha dichiarato: “Il 20 ottobre esce il tuo film. Quel giorno per te è importante, ho letto che è morto anche tuo padre”.

Alle parole della conduttrice, il suo ospite ha risposto con una vena di stupore e confusione, affermando: “Veramente no”.

Facendo calare il gelo nello studio.