Domenica In, la rabbia di Mara Venier: “Non si ride di mamme scomparse. Se vuoi ridere, esci dallo studio”

Domenica In, la rabbia di Mara Venier dopo il video dedicato all’attrice Valeria Fabrizi

Nel pomeriggio di domenica 5 dicembre, è andata in onda una nuova puntata inedita e in diretta di Domenica In. In questo contesto, la conduttrice Mara Venier ha severamente ripreso uno degli ospiti presenti in studio nel momento in cui ha notato una reazione giudicata estremamente inadeguata rispetto alla tematica che si stava affrontando.

In particolare, lo scontro è avvenuto durante lo spazio della trasmissione di Rai 1 dedicata al talent show di Milly Carlucci in onda il sabato sera, Ballando con le stelle.

Mara Venier, infatti, aveva fatto trasmettere un servizio dedicato a Valeria Fabrizi, una delle concorrenti che fanno parte della nuova edizione del format, incentrato sul dolore che l’attrice ha provato per la perdita della madre.

Domenica In, la rabbia di Mara Venier contro Mariotto: “Non si ride di mamme scomparse. Se vuoi ridere, esci dallo studio”

La clip, molto commovente ed emozionante, è stata accolta dal giudice di Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto, con delle risatine e il commento “Mmh, profonda…” che hanno mandato su tutte le furie Mara Venier.

La conduttrice di Domenica In, quindi, ha subito richiamato l’ospite, condannando il suo comportamento scorretto con le seguenti parole: “Ti devo dire una cosa perché mi stai facendo girare le p***e: tu ridevi e quello non era il momento di ridere – e ha aggiunto –. Non ci sto. Quando si parla di mamme che non ci sono più non ridere e, se vuoi ridere, esci da questo studio”.

Domenica In, Mara Venier si riappacifica con Guillermo Mariotto

Pochi minuti dopo, tuttavia, l’acredine tra la conduttrice e lo stilista è rapidamente svanita: Mara Venier, infatti, si è avvicinata all’ospite che si è giustificato affermando: “Anche io ho una mamma”.

A questo punto, la padrona di casa ha proposto a Guillermo Mariotto di invitare la sua mamma a Domenica In, scoprendo che la donna però si trova a Caracas.

Mara Venier, allora, ha risposto a questa informazione proponendo: “La facciamo venire in collegamento domenica prossima, lo dico ai miei autori”.

E, nonostante il giudice di Ballando con le stelle abbia più volte sottolineato che la madre “non si presta a queste cose”, la conduttrice ha insistito mostrandosi convinta di riuscire nel suo intento.