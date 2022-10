Domenica In, la stoccata di Alessandra Mussolini sul compagno di Selvaggia Lucarelli

A Domenica In, Alessandra Mussolini ha contestato il conflitto d’interessi di Selvaggia Lucarelli, giudice in un programma in gareggia il compagno.

A Domenica In, Alessandra Mussolini ha rilasciato alcune dichiarazioni sul conflitto di interessi che Selvaggia Lucarellista vivendo con il compagno Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le Stelle.

Domenica In, gli ospiti di Ballando con le Stelle in studio

Nello studio di Domenica In, Mara Venier ha accolto alcuni protagonisti di Ballando con le stelle.

Con Iva Zanicchi, è stato brevemente rievocato quanto accaduto la settimana scorsa con Selvaggia Lucarelli quando la cantante ha sussurrato la parola tr**a all’orecchio del suo maestro di ballo Samuel Peron. Oltre alla Zanicchi, erano presenti anche il giornalista Giampiero Mughini e Paola Barale. Come opinionisti, invece, zia Mara ha potuto contare su Guillermo Mariotto, che è anche giudice del talent di Milly Carlucci; Anna Pettinelli e Alessandra Mussolini, reduce dall’esibizione a Tale e Quale Show andata in onda lo scorso venerdì in cui interpretava Lady Gaga.

Proprio la Mussolini ha scelto di esprimere la sua opinione sul conflitto di interessi che al momento la Lucarelli sta vivendo essendo giudice di un programma in cui gareggia il compagno Lorenzo Biagiarelli.

La stoccata di Alessandra Mussolini sul compagno di Selvaggia Lucarelli

A Domenica In, Alessandra Mussolini ha sottolineato che, dal suo punto di vista, la giudice si sta trattenendo troppo e, infatti, “non esprime neanche un giudizio tecnico nei confronti del compagno” mentre gli altri concorrenti non vengono risparmiati.

A questo punto, Mara Venier è intervenuta fermando la discussione sul nascere. “Ma te vuoi sempre parlare di Selvaggia eh! Basta, ora vediamo la tua esibizione di Lady Gaga”, ha detto la padrona di casa.