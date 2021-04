Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 25 aprile

Le anticipazioni e gli ospiti che faranno parte della 33esima puntata del programma domenicale di Rai 1 condotto da Mara Venier, in onda il 25 aprile

La domenica è ormai un appuntamento tanto atteso dagli italiani, stiamo parlando di Domenica In, il programma di successo in onda su Rai 1, che grazie alla conduzione di Mara Venier, personaggio molto amato dal pubblico, ogni domenica registra ascolti record e sbaraglia la concorrenza.

Domenica In, 25 aprile

Domenica In andrà in onda anche il 25 aprile 2021, nella giornata in cui si celebra la Liberazione dell’Italia dal Nazifascismo. Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti della 33esima puntata dell’appuntamento domenicale più atteso dagli italiani.

La 33esima puntata di Domenica In andrà in onda a partire dalle ore 14 su Rai 1, e sarà come sempre rigorosamente svolta all’interno degli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

L’appuntamento con Mara Venier si preannuncia ricco di ospiti che terranno ancora una volta i telespettatori incollati alla tv.

Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti

Come ogni domenica l’apertura del programma sarà dedicata all’informazione in merito a Covid-19, a tal proposito nella puntata di domenica 25 aprile 2021, interverrà il Ministro della Salute, Roberto Speranza, per parlare del nuovo Decreto riaperture, le cui misure entreranno in vigore a partire da lunedì 26 aprile.

Sul tema vaccini e Covid interverranno il virologo Pregliasco e la dottoressa Gismondo.

Ospite a Domenica In: Piera Maggio

Ospite della 33esima puntata sarà anche Piera Maggio, la madre della piccola Denise Pipitone, scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004 e recentemente ritrovatosi al centro della questione della tv russa e di Olesya Rostova; in seguito a questa storia, si è nuovamente posta l’attenzione dell’opinione pubblica sul caso della bambina scomparsa.

Ospiti a Domenica in: Morales e Gregoraci

Tra gli ospiti anche la bellissima Rocio Munoz Morales, attrice, modella e compagna dell’attore Raoul Bova, che racconterà in un’intervista, la sua carriera, la sua vita e presenterà il suo nuovo libro dal titolo “Un posto tutto mio”.

Elisabetta Gregoraci è un’altra super ospite della 33esima puntata, terminata da pochi mesi l’esperienza al GF Vip, la showgirl ed ex moglie di Briatore, si racconterà in un’intervista a Domenica In, mettendo in luce le principali tappe della sua vita lavorativa e non solo.

Ospite a Domenica In Claudia Pandolfi

Ospite anche l’attrice Claudia Pandolfi, che parlerà della nuova fiction Rai della quale è parte del cast, che andrà in onda dal 3 maggio su Rai 1 e si intitola “Chiamami ancora amore” e avrà come altri protagonisti anche l’attrice Greta Scarano e l’attore Simone Liberati, per la regia di Gianluca Maria Tavarelli.