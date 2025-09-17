Domenica In: Mara Venier Celebra Pippo Baudo con Ospiti Speciali

Scopri come Mara Venier celebrerà la memoria di Pippo Baudo nella nuova stagione di Domenica In. Aspettati ospiti straordinari e un format innovativo che renderà ogni episodio unico e coinvolgente. Non perdere l'opportunità di vivere emozioni indimenticabili in questa attesa edizione del programma!

La nuova stagione di Domenica In, condotta da Mara Venier, debutterà con una puntata dedicata alla memoria di Pippo Baudo, figura iconica della televisione italiana. Questo fine settimana, il programma offrirà un tributo a un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel cuore del pubblico e nel panorama televisivo.

Tra i vari ospiti, si segnalano nomi noti come Al Bano e Massimo Giletti.

Tuttavia, Katia Ricciarelli, inizialmente prevista, non parteciperà più all’evento. Venier ha evidenziato l’importanza di questo omaggio, affermando che “è doveroso per il legame profondo” che la univa a Baudo e per il rispetto verso il suo pubblico.

Ospiti e ricordi di Pippo Baudo

Nella prima puntata, Mara Venier ospiterà diversi personaggi che hanno condiviso momenti significativi con Pippo Baudo. Tra i presenti figurano Al Bano, il legale Giorgio Assumma e Ninni Pingitore, i quali ricorderanno aneddoti e storie legate alla carriera e alla vita di Baudo. Inoltre, Massimo Giletti, amico e collega di lunga data, parteciperà per ripercorrere episodi memorabili insieme a Venier.

La conduttrice ha espresso affetto nei confronti di Dina Minna, compagna di vita di Baudo per 36 anni, sottolineando che Pippo avrebbe voluto che la sua eredità fosse rispettata e onorata. Ha inoltre commentato le recenti dichiarazioni di Katia Ricciarelli, manifestando disapprovazione per alcuni dei suoi commenti e ribadendo che “Pippo non avrebbe voluto tutto questo”.

Un nuovo formato perDomenica In

Questa edizione di Domenica In segna un cambiamento significativo rispetto alle precedenti. Mara Venier ha annunciato che il programma adotterà un approccio più corale, con diversi compagni di viaggio che affiancheranno la conduzione. “Dopo sette edizioni incentrate sulle interviste, era giunto il momento di rinnovare la formula,” ha dichiarato Venier. Questo cambiamento è stato fortemente voluto sia dalla conduttrice che dal direttore, Angelo Mellone.

Ogni domenica, Venier affronterà temi di attualità e costume insieme a Cerno, escludendo però la cronaca nera e la politica. L’attenzione si concentrerà su eventi che hanno colpito l’opinione pubblica. Tra i temi di discussione, spiccano questioni di rilevanza sociale, inclusi casi drammatici che hanno scosso il pubblico, come il recente suicidio di un ragazzo di 14 anni e i problemi legati ai ricatti sessisti.

Collaborazioni e amicizie nel mondo dello spettacolo

Mara Venier ha recentemente commentato il suo rapporto con Maria De Filippi, definendola un’amica che l’ha sostenuta nei momenti difficili. Quando le è stata proposta la conduzione di Domenica In, De Filippi le ha espresso il suo pieno supporto, affermando che si trattava della sua “rivincita”. Venier ha sottolineato che tra loro non esiste uno spirito di competizione, ma una forte solidarietà femminile, evidenziando l’importanza di creare un ambiente di rispetto e supporto tra colleghe.

In un’epoca caratterizzata da una televisione in continua evoluzione, Mara Venier si prepara a portare una dose di leggerezza e intrattenimento nelle case degli italiani, un obiettivo che persegue da oltre trent’anni. Con un mix di emozione, ricordi e novità, la nuova stagione di Domenica In si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati del piccolo schermo.