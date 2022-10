Mara Venier ha difeso Iva Zanicchi a Domenica In, giustificando la cantante rispetto al grave insulto che ha pronunciato contro Selvaggia Lucarelli.

In collegamento telefonico con Milly Carlucci a Domenica In, Mara Venier ha giustificato Iva Zanicchi per l’offesa pronunciata contro Selvaggia Lucarelli.

Domenica In, Mara Venier difende Iva Zanicchi sullo scontro con la Lucarelli: “È un intercalare”

Mara Venier ha difeso Iva Zanicchi rispetto al suo battibecco con Selvaggia Lucarelli. Nel corso della puntata di Domenica In trasmessa nel pomeriggio di domenica 9 ottobre, la conduttrice ha preso le parti della cantante mentre era in collegamento telefonico con Milly Carlucci, da oltre un decennio al timone di Ballando con le Stelle.

Soffermandosi sul grave insulto pronunciato dalla Zanicchi nei confronti della giudice dopo il voto ricevuto per la sua performance danzante, Mara Venier ha osserva: “Iva è così.

A difesa di Iva, voglio dire che ha chiesto scusa. È un intercalare, vogliamo chiamarlo così?”.

I complimenti a Milly Carlucci

Per quanto riguarda la reazione della Lucarelli, invece, la conduttrice di Domenica In ha continuato, affermando: “Selvaggia è intelligente ma reagisce sempre in maniera… insomma è reattiva – e, rispetto alla reazione della giudice durante l’esibizione del compagno, ha aggiunto –. Mi ha sorpreso il momento di commozione quando ballava il fidanzato. Non me lo aspettavo sinceramente”.

Subito dopo, la Venier ha cambiato argomento e si è complimentata per l’impeccabile lavoro svolto