Domenica In, Mara Venier durante l’intervista ad Albano: “Non riesco a parlare”

Nella puntata di domenica 17 aprile 2022 di Domenica In, Mara Venier è stata costretta ad interrompere l'intervista ad Albano per un problema di salute.

“The Show Must Go On” potrebbe essere questo lo slogan che più si adegua a ciò che ha fatto Mara Venier a Domenica In nella puntata di domenica 17 aprile 2022.

La conduttrice infatti nonostante fosse affetta da un mal di gola, che l’ha resa quasi afona, ha portato avanti tutta la diretta, ma ad un certo punto, nel corso dell’intervista ad Albano Carrisi si è dovuta fermare.

Mara Venier durante l’intervista ad Albano Carrisi: “Non posso parlare”

È stata una grande fatica quella di portare avanti la conduzione di un programma con mal di gola e un livello di voce bassissimo, ma Mara Venier è riuscita nell’impresa.

La Venier nonostante il problema di salute è stata vicina ai suoi fan conducendo tutta da sola la puntata di Domenica In del 17 aprile 2022, ausiliata tra una pausa e l’altra da latte caldo e spray.

La presentatrice nel corso dell’intervista ad Albano Carrisi, che è stato ospite del programma insieme alla figlia Jasmine, si è dovuta fermare perchè non riusciva più a parlare ed è ricorsa subito allo spray decongestionante, per poi riprendere il dialogo col cantante di Cellino.

L’intervista di Mara Venier ad Albano e le parole del cantante su Putin

L’intervista a Domenica In è stata l’occasione per Albano Carrisi di parlare del legame che ha con la figlia Jasmine, nata dalla storia d’amore con Loredana Lecciso, ma è stata anche l’occasione per esprimere il suo dissenso sulla guerra in Ucraina e sulle azioni compiute da Putin, un uomo che il cantante conosce bene e che stimava molto.

Ecco cosa ha dichiarato Albano a riguardo:

“Assurdo che un gigante debba schiacciare una piccola realtà che ha diritto alla sua vita”.

E poi ha aggiunto:

“Quando ho visto quel teatro a Mariupol distrutto dalle bombe, mi sembrava che fosse entrata una bomba in me. Se mi avessero detto che Putin era così non ci avrei mai creduto“.

L’elogio di Mara Venier ad Albano per la sua presa di posizione

Nell’intervista a Domenica In, Albano si è raccontato a tutto tondo, senza tralasciare nulla, ha parlato della famiglia, dei suoi amori e anche dei suoi affetti scomparsi, in particolare di mamma Jolanda.

Al termine dell’intervista, Mara Venier ha elogiato il cantante di Cellino San Marco per la sua presa di posizione pubblica nei confronti di Putin e lo ha fatto con queste parole: