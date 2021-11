Dopo l’incidente avvenuto a Domenica In, Mara Venier è stata trasportata in ospedale per sottoporsi a degli accertamenti clinici.

Domenica In, Mara Venier portata in ospedale per accertamenti clinici dopo l’incidente

Nel pomeriggio di domenica 21 novembre, Mara Venier è rimasta vittima di un incidente avvenuto nel corso di uno stacco pubblicitario a Domenica In, a causa del quale si è infortunata.

La conduttrice, infatti, dopo essere improvvisamente e violentemente scivolata, ha riportato una brutta contusione alla testa e un trauma distorsivo al piede sinistro.

La vicenda, avvenuta in diretta televisiva, è stata annunciata da Pierpaolo Pretelli nel momento in cui il collegamento è stato restituito a Domenica In dopo la pubblicità.

In un primo momento, sembrava che la conduttrice non riuscisse a portare a termine la puntata e volesse delegare la conduzione del programma a Pierpaolo Pretelli ma, con l’ingresso in studio di Memo Remigi, ha deciso di riprendere il controllo dello show, nonostante il dolore provato.

Domenica In, Mara Venier portata in ospedale: chiusura anticipata dello show

La tenacia e la forza mostrate da Mara Venier, tuttavia, non sono state sufficiente a placare gli spasmi laceranti provati dal suo corpo in seguito alla caduta: di conseguenza, il programma è stato chiuso con circa 15 minuti di anticipo rispetto all’orario previsto.

Nonostante il ghiaccio poggiato sulla fronte e l’evidente fasciatura al piede sinistro, Mara Venier ha portato a termine l’intervista a Memo Remigi. Mentre dialogava con l’ospite, la conduttrice ha esclamata: “C’ho un bel bernoccolo”.

Domenica In, Mara Venier portata in ospedale: le difficoltà vissute dalla conduttrice

Conclusa l’intervista, la donna non è riuscita a proseguire oltre e, circa 10 minuti dopo, con l’ingresso di Giuseppe Zeno, ha deciso di passare ai saluti e abbandonare lo studio con circa un quarto d’ora di anticipo.

In questo contesto, a quanto si apprende, Mara Venier ha lasciato l’edificio per recarsi in ospedale e sottoporsi ad alcuni controlli medici per verificare il suo stato di salute.

Lo spiacevole episodio ha rappresentato un momento difficile da affrontare per la conduttrice ma le ha anche permesso di dimostrare la sua incontestabile professionalità nel mondo dello spettacolo.