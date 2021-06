Ospite di Mara Venier a Domenica In, il pilota Max Biaggi ha la forte amicizia che lo legava al conduttore Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018.

Il pilota di motociclismo, Max Biaggi, è stato ospite di Mara Venier nello studio di Domenica In: in questo contesto, il campione – che si è ormai ritirato dalle scene da svariati anni – ha ricordato, insieme alla conduttrice, l’amico Fabrizio Frizzi.

Domenica In, Max Biaggi ospite di Mara Venier

Nel pomeriggio di domenica 27 giugno, è stata trasmessa l’ultima puntata di Domenica In: lo show, tuttavia, è già stato riconfermato per una nuova edizione che partirà nel mese di settembre 2021.

In occasione della chiusura della stagione 2020/2021, la conduttrice Mara Venier ha accolto nello studio di Domenica Inmolti ospiti tra i quali, ad esempio, Don Antonio Mazzi, Jerry Calà o, ancora, il campione della MotoGP Max Biaggi.

Il pilota, che ha abbandonato il mondo del motociclismo da diversi anni, rimarrà sempre impresso nell’immaginario comune degli italiani per le imprese raggiunte nel corso della sua attività sportiva.

In particolare, resteranno indimenticabili le sfide all’ultima curva con Valentino Rossi, con il quale non ha mai avuto un rapporto idilliaco.

Domenica In, Max Biaggi in lacrime: il ricordo di Fabrizio Frizzi

Nel corso della sua partecipazione a Domenica In, Max Biaggi ha raccontato di aver da poco compiuto 50 anni e, durante la lunga intervista rilasciata a Mara Venier, ha voluto ricordare l’amico Fabrizio Frizzi, prematuramente scomparso a marzo del 2018.

I due uomini, infatti, sono stati a lungo legati da un rapporto di profonda stima e di affetto reciproco.

A questo proposito, facendo riferimento anche alla sua festa di compleanno organizzata nella giornata di sabato 26 giugno, il pilota ha spiegato: “Abbiamo sempre avuto un bel rapporto e abbiamo un bel rapporto. Ieri sera, alla festa, è come se ci fosse stato anche lui con me”.

La conduttrice, quindi, si è rivolta a Max Biaggi asserendo: “Lo sai che io e te ci siamo conosciuti grazie a lui, sì? Io e te eravamo insieme al suo funerale. Me lo ricordo”.

Il dialogo tra Max Biaggi e Mara Venier incentrato sul ricordo dei momenti trascorsi in compagnia di Fabrizio Frizzi ha commosso non solo i presenti in studio e i telespettatori sintonizzati da casa ma anche i diretti interessati, che non sono riusciti a trattenere le lacrime e il dolore per la perdita dell’amico.

Domenica In, Max Biaggi: vita privata

Durante l’intervista, poi, Max Biaggi ha rivelato anche particolari aneddoti legati alla sua vita pubblica e privata. In particolare, per quanto riguarda la sfera privata, il campione si è soffermato sul rapporto con la moglie, Eleonora Pedron, e sulla vita vissuta insieme alla compagna e ai loro bambini.