Domenica In, Paolo Bonolis svela se ha ancora rapporti intimi con Sonia

Domenica In: Paolo Bonolis svela se ha ancora rapporti intimi con la moglie Sonia Bruganelli.

Ospite di Domenica In, Paolo Bonolis si è lasciato andare ad una confessione del tutto inaspettata. Parlando di sua moglie Sonia Bruganelli, ha confessato se hanno ancora rapporti intimi o meno.

Paolo Bonolis: i rapporti intimi con Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis, ospite di Domenica In, si è raccontato a Mara Venier.

Dalla carriera di ben 42 anni al rapporto con la moglie Sonia Bruganelli: il conduttore di Avanti un altro non si è sottratto a nessuna domanda, neanche a quelle più intime. Parlando del legame con la madre dei suoi figli, Paolo ha voluto chiarire una volta per tutte il motivo per cui lui e Sonia vivono in case separate.

Paolo Bonolis: replica da appalusi

Bonolis, riferendosi alla decisione di vivere in due appartamenti separati, ha dichiarato:

“Quello è successo perché mia moglie non si tiene un sorcio in bocca. Semplicemente abbiamo preso un appartamento accanto e abbiamo messo una porta perché Sonia vuole il bagno e la camera sua. Lei sta con mia figlia Adele, io con Davide e Silvia. Io non devo chiarire niente, che parlino, me ne frego delle fesserie, mi tocca zero. Se poi il problema è se io e lei (lasciando intendere se abbiano ancora rapporti intimi, ndr)… Rispondo, fatevi i ca**i vostri”.

Paolo, come al solito, ha dato una risposta ironica, ma invitato i fan a farsi gli affari propri.

Paolo: i complimenti a Sonia

Il conduttore Mediaset ha proseguito parlando del suo pessimo rapporto con i social. Anche su questo argomento, però, è spuntato il nome di Sonia. Paolo ha dichiarato:

“Lei sta stui social, è molto brava. Ha delle peculiarità che sarebbe stato un peccato sprecare. Si esprime bene, è molto lucida. Bravo Alfonso Signorini che l’ha scelta (per il Grande Fratello Vip, ndr)”.

In conclusione, Bonolis ha sottolineato che la Bruganelli è una grande donna e una grande madre, facendo commuovere la Venier.