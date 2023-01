Domenica In, Paolo Fox rivela: "Non mi si piglia nessuno". Mara Venier fa una battuta sul marito

Domenica In, Paolo Fox rivela: "Non mi si piglia nessuno". Mara Venier fa una...

A Domenica In, in questa prima puntata dell'anno è arrivato in studio l'astrologo Paolo Fox. Mara Venier fa alcune previsioni sull'astrologo.

Domenica In ha inaugurato il nuovo anno con un ospite davvero molto speciale.

In studio è arrivato Paolo Fox e questa è stata anche un’occasione per scoprire qualcosa sulla vita privata dell’astrologo. La lunga chiacchierata tra i due ha preso in qualche modo una piega inaspettata quando la conduttrice si è lasciata andare ad una battutina sul marito Nicola Carraro. Non solo. I ruoli tra Paolo Fox e Mara Venier si sono capovolti quando è stata la stessa conduttrice a fare delle previsioni.

Domenica In, Paolo Fox ospite da Mara Venier: la rivelazione

L’astrologo, a proposito della sua vita sentimentale, ha spiegato che non c’è nessuna amore all’orizzonte. Alla domanda su un evetuale matrimonio ha risposto: “No, no ancora niente. Non mi si piglia nessuno, perché dicono: ‘Quello sa già il futuro, è inutile, non lo vogliamo’”. La conduttrice ad un certo punto è voluta andare ancora più a fondo.

Paolo Fox ha quindi spiegato: “No, io sono acquario e l’acquario teoricamente non si sposa.

Tuo marito è acquario? E si vede che dopo un po’ ci ripensa. Vediamo un po’ se ci ripenso… […]”.

La battuta di Mara Venier su Nicola Carraro: “Eh niente sesso per gli acquario”

Si è continuato poi a parlare di segni zodiacali. La conduttrice si immedesima inoltre “astrologa” e fa una previsione: “Io ho una sensibilità molto forte, è già accaduto con altre persone.

Io sento che qualcosa succederà. Ti do massimo cinque, sei mesi. Veloce. Non il matrimonio, ma che nella tua vita ci sarà una persona che ti porterà sinceramente a pensare di crearti una famiglia”.

Ad un certo punto ci viene fatto sapere che il marito di Mara Venier, Nicola Carraro è anche lui dell’acquario. Paolo Fox infine dichiara: “Sono pronto. Ho anche una famiglia […] L’acquario non cerca tanto l’intimità, il sesso brutale”.

È qui che la conduttrice ironizza sul marito: “Niente sesso, eh lo so”. Alla fine si chiude qui.