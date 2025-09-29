Domenica In: Perché gli Ascolti di Mara Venier Sono in Calo?

Nell’attuale panorama televisivo italiano, emergono interrogativi sul futuro di Domenica In, il celebre programma condotto da Mara Venier. Negli ultimi anni, le performance di questo show hanno evidenziato segnali di debolezza, culminando in un inizio di stagione che ha sorpreso per i risultati poco incoraggianti. La questione centrale riguarda non solo il calo degli ascolti, ma anche la direzione creativa del programma.

Il confronto con la concorrenza

Il 28 settembre, Domenica In ha registrato un totale di 1.513.000 spettatori, con un 12.2% di share nella prima parte e 1.390.000 spettatori e un 13.6% nella seconda parte. Questi dati risultano significativamente inferiori rispetto a quelli ottenuti da Amici di Maria De Filippi, che ha raggiunto un pubblico di 2.812.000 spettatori e un 23% di share. Questo divario mette in evidenza una crisi che non può essere attribuita unicamente al ritorno del programma di Canale 5, ma sottolinea problematiche più profonde all’interno di Domenica In.

Analisi dei dati di ascolto

Secondo i dati del 21 ottobre, Domenica In ha registrato un netto calo, con 1.831.000 spettatori e un 17.1% nella prima parte, scendendo a 1.411.000 e 14.6% nella seconda. Il confronto tra i risultati di Mara Venier e quelli di Maria De Filippi evidenzia un cambiamento nelle preferenze del pubblico. Mentre Amici continua a mantenere il suo appeal, Domenica In ha mostrato difficoltà nel rinnovarsi.

Le ragioni del declino

Le problematiche di Domenica In non possono essere attribuite esclusivamente alla competizione. Negli ultimi anni, il programma ha frequentemente fatto affidamento su ospiti e format ripetitivi, trascurando nuove proposte in grado di attrarre un pubblico più giovane. Le interviste con personaggi già noti, ampiamente conosciuti dal pubblico, hanno contribuito a creare una sensazione di stagnazione.

Un tentativo di rinnovamento

In un tentativo di risollevare le sorti del programma, la direzione di Viale Mazzini ha optato per una conduzione corale, affiancando Mara Venier a volti noti come Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Tuttavia, questo approccio non ha avuto l’effetto sperato, risultando incapace di scalfire l’immagine di un programma ormai percepito come obsoleto. La chimica tra i conduttori, oltre a non apparire particolarmente fresca, è stata accompagnata da un’atmosfera di nostalgia che ha deluso i fan più fedeli.

Le conseguenze della stagnazione

Un chiaro segnale della crisi di Domenica In è rappresentato dal progressivo ridimensionamento del contributo di Teo Mammucari. Il suo spazio è stato drasticamente ridotto già dalla seconda puntata. Durante la messa in onda del 28 settembre, il suo intervento è durato appena 15 minuti. Questo allontanamento dalla scena suggerisce che la produzione stia cercando di ristrutturare il formato. Tuttavia, il risultato finale rimane incerto.

Il futuro del programma

Se la situazione non migliora, Domenica In potrebbe trovarsi di fronte a una crisi irreversibile. Le dichiarazioni di Mammucari, che ha commentato con ironia il suo ridotto spazio, evidenziano come la programmazione stia attraversando un periodo critico. La sfida per Mara Venier e il team consiste nell’adattarsi alle nuove esigenze del pubblico e nell’innovare sia nel contenuto che nel format, per evitare un ulteriore declino.