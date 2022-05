Domenica In, salta l’ospitata di Manuel Bortuzzo: il motivo

Per Manuel Bortuzzo l'ospitata a Domenica In nello studio di Mara Venier è sfumata. Ci sarebbe un motivo preciso.

Niente Domenica In per Manuel Bortuzzo. Stando a quanto ha svelato DavideMaggio.it, dietro a questa mancata ospitata ci sarebbe dietro la decisione della conduttrice Mara Venier. L’ex gieffino ha partecipato nemmeno poche ore fa alla trasmissione Verissimo. Per questo motivo una sua presenza avrebbe perso ogni attrattiva.

Domenica In, salta l’ospitata di Manuel Bortuzzo? Le indiscrezioni e il nuovo film Rinascere

L’ex gieffino avrebbe dovuto fare ingresso nel noto studio di Rai 1 per presentare il film Rinascere insieme al padre Franco. La pellicola che andrà in onda proprio sulla rete ammiraglia della televisione di Stato nella serata di domenica 8 maggio, vedrà come protagonisti Giancarlo Commare nel ruolo di Manuel. Il padre Franco sarà invece Alessio Boni, mentre la regia è di Umberto Marino.

Ad ogni modo vale la pena ricordare che si tratterebbe al momento di voci e che non ci sono conferme al riguardo. Per scoprirlo non ci rimane altro che sintonizzarci su Rai 1 e assistere alla puntata del celebre contenitore domenicale.

Chi saranno gli altri ospiti?

Nel frattempo tvblog ha rivelato quali ospiti potremo vedere a breve su Rai 1. Rimanendo sempre nell’ambito “Grande Fratello VIP” potrebbe arrivare l’illusionista Giucas Casella.

Attesi inoltre Francesco Merola e la sua futura moglie Marianna Mercurio, mentre il marito di Caterina Balivo presenterà il suo ultimo libro. Previsto un collegamento “specialissimo” da Torino con Mahmood e Blanco impegnati in questi giorni all’Eurovision Song Contest. Tra i Big della musica ci sarà anche Elisa che non solo dovrebbe raccontarsi in una lunga intervista a cuore aperto con zia Mara, ma anche proporre in studio alcune delle sue canzoni più amate.

Non ultimo tra le presenze più prestigiose dovrebbe esserci anche Matilda De Angelis.