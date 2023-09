Domenica In, scoppia la bagarre in studio: scontro Venier-Mussolini sul caso ...

Nel corso della puntata di Domenica In trasmessa il 24 settembre su Rai 1 si è tornati a parlare del complesso caso di Andrea Piazzolla, l’ex amico e tuttofare di Gina Lollobrigida per il quale di recente i pm hanno chiesto 7 anni e mezzo per circonvenzione di incapace. La discussione è ad un certo punto degenerata, portando ad un duro scontro Mara Venier e Alessandra Mussolini.

Presenti in trasmissione erano lo stesso Andrea Piazzolla, Adriano Aragozzini, Morena Zapparoli, Alessandra Mussolini, Salvo Sottile e, collegata da Milano, Tiziana Rocca.

Come sempre in questi casi c’era chi supportava Piazzolla, che ha sempre negato le gravi accuse che pesano sulla sua testa, e chi invece (come Mussolini e Sottile) esprimeva seri dubbi, se non feroci critiche, sul suo operato quando ancora Gina Lollobrigida era in vita.

Il motivo di scontro tra Mussolini e la padrona di casa è arrivato nel momento in cui la conduttrice ha tirato fuori un aneddoto legato un compleanno della compianta attrice in occasione del quale Piazzolla le fece un dono molto speciale. “Ricordo di un compleanno meraviglioso, c’era un circo, tu Andrea gli avevi regalato un leoncino” ha commentato Mara Venier, mandando su tutte le furie Alessandra Mussolini che ha così replicato: “Leoncino Mara ma con i soldi di chi?”. A questo punto la presentatrice ha sbottato contro l’ospite, rivolgendosi a lei in questi termini:

Dove c’è gusto non c’è perdenza dicono a Napoli. Se li è guadagnati i soldi e ognuno è libero di fare ciò che vuole a qualsiasi età coi propri soldi. Una donna li può spendere come vuole. Io, a 90 anni, secondo te, se trovo uno caruccio che mi fa stare bene lo sto a guarda?.

La discussione è così proseguita fino a degenerare nel momento in cui Morena Zapparoli è intervenuta, interrompendo Alessandra Mussolini ancora una volta dopo che già si era permessa di parlarle sopra in svariate altre occasioni. La politica non c’ha quindi visto più e ha risposto, furiosa: “Ma come ca**o ti chiami? Ao Morena, ecco, ma non se ne può più!”.