Domenica In Show, la confessione di Alessia Marcuzzi: “Il Covid mi ha cambiata”

Il suo ritorno in tv è stato a lungo atteso e finalmente è arrivato. Alessia Marcuzzi dopo l'anno sabatico ha fatto una confessione.

Circa un anno fa Alessia Marcuzzi aveva scelto di prendersi una pausa dalla televisione dopo oltre 20 anni di carriera. Un’assenza questa che si è fatta sentire tanto che sono moltissimi i fan che in questi ultimi mesi si sono chiesti quando sarebbe tornata.

Questo momento è finalmente arrivato. La conduttrice nello studio di Mara Venier ha fatto un bilancio di cosa le ha dato questa lunga pausa dal piccolo schermo e come si è sentita a respirare nuovamente le luci della ribalta.

Domenica In Show, Alessia Marcuzzi fa una confessione: “Il Covid mi ha cambiata”

Per Alessia Marcuzzi tornare in tv è stato come ritrovarsi anche se ha ammesso che è stata una pausa che le ha fatto bene:

“È un po’ che non vado in video, più di un anno.

Se sono ancora convinta di stare alla larga dalla tv? Il Covid mi ha cambiata, sono stata fortunata, potevo permettermelo, certo che quando quella luce rossa si accende piace sempre. La voglia c’è sempre, d’altronde sono cresciuta in questo mondo”.

Siparietto tra Mara Venier e Alessia Marcuzzi: “Non so se sei capace di condurre”

Nel corso della lunga chiacchierata c’è stato spazio anche per lo scherzo: “Io non so se sei ancora capace a condurre, ho dei dubbi”, l’ha sfidata Mara Venier.

Chiedendole se sarebbe tornata effettivamente in tv ha poi aggiunto: “E quindi ritorni? novità in vista! Non sveliamo nulla”. Insomma, cosa bolle in pentola? Siamo certi che non dovremo aspettare molto.