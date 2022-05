Domenica In Show, Mara Venier veste di viola e sfata ogni superstizione

Si dice che chi non indossa il viola sia superstizioso eppure Mara Venier lo veste con eleganza. I dettagli del suo look.

Zia Mara ha voluto coronare i suoi 30 anni di carriera in televisione in grande stile. Eh già perché la conduttrice ha inaugurato la puntata di Domenica In Show indossando un tailleur di colore viola. I più attenti sapranno infatti che il viola a teatro porta sfortuna, eppure diversi personaggi dello spettacolo, ma non solo hanno osato portando questo colore con grazia ed eleganza e Mara Venier non ha fatto eccezione.

Inutile dire che i social sono stati invasi nel giro di poco tempo da commenti.

Domenica In, il look di Mara Venier stupisce il pubblico

Per Mara Venier il tempo sembra essersi fermato, letteralmente. La conduttrice ha regalato al suo pubblico tutta la sua personalità grazie ad un tailleur composto da gonna e giacca lucide. Per non farsi mancare niente anche la maglia è dello stesso colore. Insomma un look azzeccatissimo che ci dimostra una volta di più che Zia Mara è inimitable.

Del resto ce lo dice lei praticamente ad ogni inizio di puntata citando il buon vecchio Vasco: “Io sono ancora qua… eh già!”.

Come ha reagito il pubblico sui social

Basta solo digitare su Twitter l’hashtag #DomenicaInShow per rendersi conto quanto Mara Venier è seguitissima. I commenti da parte del pubblico sono stati dei più diversi: “Il viola non portava sfortuna?” ; “Mara dimostra di non essere scaramantica con questo viola in prima serata”, sono solo alcuni degli esempi più calzanti.