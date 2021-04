Domenica In, siparietto di Pupo e Mara Venier su Barbara D’Urso: “La vuoi salutare?”

Accade a Domenica In dove Mara Venier ha ospitato Pupo. Vedendolo un po' bloccato ha chiesto se volesse salutare Barbara D'Urso.

Nel corso della puntata di Domenica In dell’11 aprile 2021 sono intervenuti come di consueto molti ospiti. Tra questi quello che probabilmente ha fatto parlare maggiormente di sé è stato Pupo al secolo Enzo Ghinazzi che ospite di Mara Venier ha raccontato alcuni momenti e aneddoti sulla sua vita a cominciare dalla sua esperienza come inviato alla fattoria condotto dalla presentatrice di Domenica Live Barbara d’Urso.

Proprio nominando Barbara D’Urso è scattato in Pupo un momento di indecisione. “La vuoi salutare?” ha chiesto dunque Mara Venier inserendosi nel discorso del noto cantante e conduttore. “Io sì, la voglio salutare!”, ha risposto Pupo. Un momento che ha rivelato per certi aspetti il rapporto sereno e disteso tra le due signore della domenica.

Siparietto di Pupo e Mara Venier a Domenica In

Una parte dell’intervento di Pupo è stata dedicata inoltre ai vaccini rivelando tra le altre cose di essersi sottoposto in diverse occasioni alla vaccinazione per motivi di lavoro. Si è detto quindi fiducioso nell’operato della scienza anticipando che avrebbe atteso il suo turno. “Credo nella scienza e mi fido se mi dicono che tutti i vaccini sono ugualmente efficaci.

Non ho alcuna preferenza sul vaccino. A fine mese sarò in Russia, a Yalta, e potrei anche farmi lo Sputnik lì”.