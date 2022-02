Domenica In, sul camerino di Rkomi c’è il nome sbagliato

Rkomi è ospite di Domenica In, ma sul suo camerino c'è un nome sbagliato. L'errore conquista anche il mondo dei social.

Sanremo 2022 ha rappresentato la conferma per tanti artisti che da anni sono sulla scena musicale, ma ha anche dato la possibilità ad artisti nuovi di farsi conoscere da un pubblico decisamente più ampio. È il caso di Rkomi che, malgrado un 17esimo posto nella classifica generale della kermesse canora, sta ottenendo molti passaggi radiofonici oltre ad essere diventato un punto di riferimento per chi seguiva il Festival sui social.

Domenica In, l’errore sul camerino di Rkomi

Il rapper milanese è stato per ospite dell’ultima puntata di Domenica In ed è stato suo malgrado vittima di un piccolo incidente di percorso. Qualcuno dello staff del programma di Zia Mara ha infatti sbagliato a scrivere il suo nome – non facile va detto – sulla porta del camerino.

Ecco che Rkomi è diventato Kromi.

Rkomi a Domenica In, l’errore sul camerino

È stato lo stesso rapper ha notare l’errore e a riderci su fotografando la scritta e condividendola con i proprio follower su Instagram. “Ci vediamo alle 15” ha scritto a margine della fotografia del camerino. In studio poi ha cantato la sua Insuperabile, mostrando la consueta carica e sicurezza sul palcoscenico.

Domenica In: nome sbagliato sul camerino di Rkomi

Mirko Manuele Martorana, questo il vero nome di Rkomi, si gode il bel momento e, dopo la partecipazione a Sanremo, ha lanciato un nuovo singolo in coppia con Elisa e che farà parte del prossimo atteso album della cantautrice.