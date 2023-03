Domenica In, trattativa difficile con una famosa artista: "Ha rifiutato 26mila euro"

Il giornalista Davide Maggio, con una divertente diretta Instagram, ha fatto una rivelazione interessante su Domenica In. Pare che Mara Venier stia portando avanti una trattativa parecchio difficile con un’artista famosa.

Domenica In: trattativa difficile con una famosa artista

Domenica In sta facendo di tutto per avere ospite un’artista famosa, ma la trattativa è parecchio difficile. A raccontare questo aneddoto è stato il giornalista Davide Maggio, nel corso di una diretta Instagram. Mara Venier avrebbe offerto alla diva in questione 26mila euro, ma lei avrebbe rifiutato rilanciando a 35mila euro. La Rai, però, avrebbe risposto picche.

Il racconto di Davide Maggio

Maggio, non facendo il nome dall’artista perché diffidato, ha raccontato:

“Ad oggi e sottolineo ad oggi, la trattativa è ferma. Infatti l’artista non c’è stata né la scorsa settimana e per adesso non si è arrivati a nulla. Sono stati chiesti 35.000 Euro, che poi è lecito. Ognuno chiede quello che vuole, si può chiedere la cifra che si ritiene più opportuna. Da quello che mi risulta sono stati offerti 26.000 Euro, ma sono stati rifiutati. Quindi magari poi è comprensibile che la produzione abbia deciso di fermarsi. Comunque ripeto che ad oggi non si è arrivati a nulla, poi non so se domani in Rai si sveglieranno e concederanno i 35.000 Euro. Però se adesso vi dico questo è perché lo so, raramente mi sbaglio. (…) Detto questo, io come artista l’ho sempre apprezzata, però ultimamente sembra che non si possa più commentare la sua arte o meglio, non si possa più esprimere una critica”.

Chi è l’artista in questione? Molto probabilmente si tratta di Anna Oxa.

Davide Maggio diffidato dall’artista

Anche se non abbiamo un nome certo dell’artista famosa in trattativa con Domenica In, crediamo che sia Anna Oxa. L’artista, infatti, è l’unico Big di Sanremo 2023 a non essere andata nel salottino della Venier. Maggio ha concluso rivelando di essere stato diffidato dal personaggio in questione: