Domenica In, tutti gli ospiti della puntata di domenica 9 gennaio 2022

Numerosi ospiti prenderanno parte alla puntata del 9 gennaio 2022 di Domenica In: scopriamo chi sono e alcune anticipazioni.

Domenica 9 gennaio 2022 su Rai 1, a partire dalle ore 14:00, andrà in onda il consueto appuntamento settimanale con Domenica In, condotto dalla mitica Mara Venier.

La puntata del 9 gennaio 2022 si prospetta ricca di ospiti e di eventi che certamente intratterranno piacevolmente i telespettatori del programma, eccovi qualche anticipazione a riguardo.

Domenica In, anticipazioni e ospiti: spazio all’informazione

Come di ogni domenica, Mara Venier, al timone di Domenica In, anche nella punata del 9 gennaio 2022, dedicherà uno spazio del suo programma al tema del Covid e dei Vaccini.

In studio saranno presenti il Direttore Sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia e il Professore Richeldi, quest’ultimo Pneumologo del Gemelli di Roma.

In collegamento ci saranno invece il cantante Albano Carrisi, che di recente ha riscontrato la positività a Covid-19 e l’Infettivologo Matteo Bassetti, seguiti da Giovanni Toti e Alessandro Sallusti.

Domenica In, ospiti e interviste: Luca Argentero e Giovanna Civitillo

Numerosi gli ospiti che animeranno la puntata del 9 gennaio 2022 di Domenica In e saranno intervistati da Mara Venier, tra questi: Luca Argentero, Giovanna Civitillo e Marco Travaglio.

Argentero interverrà per sponsorizzare la seconda stagione della serie tv di successo Doc – Nelle tue Mani, che partirà ufficialmente su Rai 1 nella prima serata di giovedì 13 gennaio 2022, ma non solo, certamente nel corso dell’intervista l’attore ripercorrerà le tappe del suo amore con la bellissima Cristina Marino e parlerà della splendida figlia.

Giovanna Civitillo, nota showgirl e moglie di Amadeus, si racconterà a Mara Venier, in un’intervista che tratterà della sua vita e della sua carriera artistica. Infine, Marco Travaglio, interverrà per presentare il suo nuovo libro Indro, dedicato ad Indro Montanelli.

Domenica In, anticipazioni e ospiti: il talk su Sanremo con Pierpaolo Petrelli

Spazio anche alla musica nella puntata di domenica 9 gennaio 2022, in vista dell’imminente partenza del Festival di Sanremo 2022, Domenica In metterà in scena un talk dedicato ai più grandi successi musicali della kermesse.

In quest’occasione, la famosa band di Domenica In si esibirà con Pierpaolo Pretelli sulle note di alcune delle canzoni più belle di sempre, che sono nate a Sanremo.

All’interno del talk, che si intitola Tutti Pazzi per Sanremo, interverranno anche Albano, Pierluigi Diaco, Alba Parietti e Marino Bartoletti.