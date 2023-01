Domenica In, uomo cade in diretta: la reazione di Mara Venier e Marcuzzi

Domenica In, uomo cade in diretta: la reazione di Mara Venier e Marcuzzi

Domenica In, uomo cade in diretta: la reazione di Mara Venier e Marcuzzi

Domenica In, uomo cade in diretta: la reazione di Mara Venier e Alessia Marcuzzi non si fa attendere.

Tra i tanti ospiti dell’ultima puntata di Domenica In, c’è stata anche Alessia Marcuzzi.

Ad un certo punto, Mara Venier si è vista costretta ad interrompere l’intervista perché un uomo è caduto in diretta. Il video del momento è virale.

Domenica In: uomo cade in diretta

Nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha accolto in studio Alessia Marcuzzi e il suo coreografo di Boomerissima Luca Tomassini. Durante l’intervista, la conduttrice ha avvertito un forte tonfo e si è vista costretta ad interrompere la diretta.

“Ahia, è caduto qualcuno. Si è fatto male?“, ha chiesto la Zia preoccupatissima. Anche la Pinella, si è immediatamente girata verso il malcapitato: “Oh Dio, è successo qualcosa?“.

Mara Venier e Marcuzzi preoccupate per il malcapitato

Sia la Venier che la Marcuzzi si sono immediatamente preoccupate dell’uomo caduto in diretta. Soltanto quando hanno capito che le sue condizioni non erano preoccupanti sono andate avanti con l’intervista. “Chi è? Un fotografo, ok è tutto a posto?“, ha chiesto la Zia Mara.

Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio e nel salottino l’atmosfera è tornata rilassata.

Le parole di Alessia Marcuzzi su Boomerissima

Dopo la caduta dell’uomo in diretta, la puntata di Domenica In è andata avanti con l’intervista ad Alessia. La Marcuzzi, parlando del nuovo programma Boomerissima, ha dichiarato: