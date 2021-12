A Domenica In, l’attrice Valeria Fabrizi ha commentato i suoi progetti lavorativi per il futuro, rilasciando indiscrezioni sulla fiction Che Dio ci aiuti.

Domenica In, Valeria Fabrizi e la partecipazione a “Ballando con le Stelle”

Nel pomeriggio di domenica 12 dicembre, tra i tanti ospiti accolti da Mara Venier nello studio di Domenica In, era presente anche l’attrice Valeria Fabrizi.

Al momento, la donna è impegnata in qualità di ballerina a Ballando con le Stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci e in onda su Rai 1 il sabato sera. In questo contesto, l’attrice risulta essere uno dei personaggi più amati della nuova stagione del programma.

Proprio in merito alla sua esperienza al talent, Mara Venier ha chiesto a Valeria Fabrizi cosa farà una volta conclusa la partecipazione allo show: “E ora che finisce Ballando con le Stelle?”.

Alla domanda, la concorrente ha risposto con prontezza: “Vado in depressione”.

Domenica In, Valeria Fabrizi: “Che Dio ci aiuti a rischio, Elena Sofia Ricci lascia la fiction”

A questo punto, dinanzi allo sguardo interrogativo della conduttrice di Domenica In, Valeria Fabrizi ha spiegato: “Aspetto di fare la suora ma la notizia di oggi è pessima…”.

Incalzata da Mara Venier che l’ha esortata ad argomentare meglio la sua affermazione, l’attrice ha precisato: “Elena Sofia Ricci non la vuole più fare, la suora”.

La conduttrice, allora, ha commentato con un “Ma non è detto, dai…” che, tuttavia, ha ricevuto da parte della Fabrizi la seguente risposta: “Prenderanno un’altra”.

Domenica In, Valeria Fabrizi: il futuro di “Che Dio ci aiuti”

Nello specifico, Valeria Fabrizi stava parlando di Che Dio ci aiuti, la fiction trasmessa su Rai 1 dal 2011 capace di riscuotere da sempre un numero considerevole di ascolti.

In questo contesto, l’attrice interpreta suor Costanza mentre Elena Sofia Ricci, la protagonista della fiction, è suor Angela.

A quanto pare, però, in considerazione della recente indiscrezione rilasciata a Domenica In dall’attuale concorrente di Ballando con le Stelle, pare che Elena Sofia Ricci abbia deciso di abbandonare il progetto.

In considerazione del fatto che la Rai potrebbe non essere favorevole a rinunciare a una delle sue fiction più apprezzate, quindi, si inserisce il commento di Valeria Fabrizi legato a una possibile sostituzione della protagonista della serie.