Domenica Live ridimensionata: Barbara D’Urso dovrà fare spazio ad Adriana Volpe?

Grandi rivoluzioni potrebbero coinvolgere la domenica di Canale 5, con Barbara D'Urso anticipata da un nuovo programma di Adriana Volpe

Grande trepidazione si avverte per i prossimi palinsesti di casa Mediaset, che riguarderanno nello specifico la nuova stagione 2021-2022. Sono difatti molte le indiscrezione su quello che vedremo in tv dopo l’estate sulle reti del Biscione, soprattutto con i nuovi arrivi di Elisa Isoardi, Adriana Volpe ed Enrico Papi.

Se l’ex conduttore di Sarabanda è stato confermato al timone di Scherzi a parte, notizie incerte riguardano invece gli altri due ex volti di casa Rai. L’ex co-conduttrice de “I fatti vostri” con Giancarlo Magalli, pur attualmente al timone di “Ogni Mattina” su Tv8, potrebbe infatti rimettere presto piede a Canale 5 dopo la sua partecipazione al Gf Vip 4.

Adriana Volpe “scalza” Barbara D’Urso

Secondo le più recenti indiscrezioni, Adriana Volpe dovrebbe dunque sbarcare alla domenica pomeriggio con un nuovo programma, nonché tornare al GF Vip 6 come opinionista. Tale show dovrebbe di fatto anticipare Domenica Live di Barbara D’Urso, che si vedrebbe pertanto accorciato il proprio spazio pomeridiano domenicale. A sfidare pertanto in prima battuta Domenica In di Mara Venier dovrebbe essere Adriana Volpe, che passerà poi la linea alla Carmelita nazionale.