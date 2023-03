Domenico Antinori morto a 22 anni in un incidente frontale

Domenico Antinori è morto a soli 22 anni in un incidente frontale avvenuto in provincia di Roma. Era in sella alla sua moto Husqvarna.

Domenico Antinori, di 22 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto in provincia di Roma. Il giovane era in sella alla sua moto Husqvarna quando, sulla Braccianese Claudia, si è scontrato frontalmente con un’automobile, una Volkswagen Golf, condotta da un uomo. Sul posto sono accorsi i carabinieri di Manziana e la polizia locale. Nonostante le manovre di rianimazione, purtroppo Domenico Antinori non ce l’ha fatta. Per il momento non è esclusa l’ipotesi di una manovra azzardata e la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Domenico Antinori: chi era

Domenico Antinori era molto conosciuto nella zona del lago di Bracciano ed era originario di Trevignano Romano. Giocava a calcio nella Asd Trevignano. “Il sindaco, l’amministrazione Comunale e la Comunità di Trevignano Romano partecipano al dolore, esprimendo il più profondo cordoglio ai genitori, al fratello e alla famiglia del giovane Domenico Antinori, prematuramente scomparso all’affetto dei suoi cari” ha scritto il primo cittadino su Facebook. Domenico si prendeva anche cura del museo di palazzo Doebbing insieme al padre Albino, tramite la cooperativa Archeoares. “Il sindaco e l’amministrazione comunale si stringono al dolore di Albino Antinori per la morte prematura del figlio Domenico di 22 anni causata da un incidente di auto. Il ragazzo era particolarmente amato e rispettato dall’amministrazione comunale perché svolgeva con zelo e serietà, insieme al padre, attraverso la cooperativa Archeoares, la cura del Museo di Palazzo Doebbing” ha comunicato il sindaco di Sutri, Vittorio Sgarbi, e l’amministrazione.