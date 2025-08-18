Dominio di Marquez al GP d'Austria del 2025

Marc Marquez continua a dominare la stagione 2025, conquistando la sua prima vittoria al Gran Premio d’Austria e allungando il suo vantaggio nella classifica mondiale. Con questo successo, Marquez si porta a +142 punti sul fratello Alex, a un passo dal settimo titolo della sua carriera. E non dimentichiamo che questa vittoria è particolarmente significativa: è la 1000esima gara della classe regina della MotoGP.

Incredibile, vero?

Un weekend da incorniciare per Marquez

Il sei volte campione del mondo ha iniziato il suo weekend in Austria vincendo la gara sprint del sabato dalla seconda fila. Domenica ha replicato, portando a casa la doppietta e segnando il sesto GP di fila in cui si è imposto. Marquez non perde dal Gran Premio di Gran Bretagna, tenendo alta la tensione in vista del titolo. Un dominio che non si vedeva dal 2014, con Marquez in corsa per una serie di sei vittorie consecutive. Mentre il campionato si avvicina al suo epilogo e con nove gare ancora da disputare, la pressione è palpabile e le aspettative crescono attorno al pilota spagnolo. Come reagirà alle sfide che lo attendono?

La gara: tensione e sorpassi

Fermin Aldeguer, rookie del Gresini Racing, ha sorpreso tutti con un finale di gara eccezionale, chiudendo al secondo posto. Marco Bezzecchi, partito dalla pole con Aprilia, ha lottato per mantenere il passo con Marquez, ma alla fine ha dovuto accontentarsi del terzo posto. Alex Marquez, dopo un inizio deludente, ha chiuso in decima posizione, penalizzato da una sanzione per un incidente occorso al Gran Premio della Repubblica Ceca. La gara ha offerto sorpassi mozzafiato e momenti di alta adrenalina. “Super, super felice di aver finalmente vinto qui in Austria,” ha commentato Marquez, evidenziando l’importanza di continuare a mantenere la concentrazione. “Dobbiamo restare focalizzati, c’è un’altra gara la prossima settimana.”

Strategie e manovre in pista

Bezzecchi ha ottenuto la sua prima pole position il sabato, ma durante la gara ha dovuto affrontare la pressione di Marquez e Bagnaia. Nonostante un buon inizio, Bagnaia ha mostrato segni di difficoltà e ha finito la gara in ottava posizione, interrompendo la sua striscia di vittorie in Austria che durava da tre anni. Marquez ha atteso il momento giusto per attaccare, superando Bezzecchi a metà gara e mantenendo il comando fino al traguardo. Aldeguer ha cercato di approfittare di ogni opportunità, ma Marquez ha risposto con determinazione, conquistando un altro podio. “Sono super felice perché alla fine, l’Austria non è una delle mie piste preferite. Fare due podi su piste dove non mi trovo bene è incredibile,” ha commentato Aldeguer, evidenziando il suo crescente successo in MotoGP.

Il prossimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGP si svolgerà il prossimo weekend al Balaton Park in Ungheria, dove le aspettative saranno alte per un altro entusiasmante duello. Chi avrà la meglio questa volta? Non resta che attendere e scoprirlo!