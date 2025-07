Don Ciotti: Alberto Trentini non ha colpe. Meloni faccia la sua parte

Roma, 15 lug. (askanews) – “Troppi silenzi hanno accompagnato questi mesi, troppe prudenze, troppe deleghe e soprattutto troppe ambiguità. Noi continueremo a far risuonare forte la nostra voce in nome di Alberto Trentini. Alberto è un nome che porta con sè nessuna colpa, non porta in sè nessuna colpa”. Lo ha detto il presidente di Libera, don Luigi Ciotti, parlando prima dell’udienza dell’udienza sull’omicidio di Giulio Regeni avvenuto nel 2016 in Egitto.

“È passato troppo tempo. Per Giulio Regeni e Mario Paciolla non siamo arrivati in tempo ed allora chiediamo per loro verità e giustizia, per la loro morte. Per Alberto siamo in tempo per chiedere rispetto per la sua vita, la libertà e la dignità. È passato troppo tempo, stiamo perdendo tempo”, ha continuato don Ciotti parlando accanto alla mamma di Trentini ed ai genitori di Regeni.

“È un silenzio assordante, chi ha delle responsabilità in questo paese usi la faccia, usi la bocca. C’è un presidente, un tiranno, un tiranno che si professa cattolico, che manda i suoi figli nelle scuole cattoliche. Si ponga una mano sulla coscienza, perché Dio fa esattamente il contrario, ci invita ad impegnare la vita, per la per i diritti di tutte le persone. Signor presidente Maduro faccia la propria parte e lo faccia anche la nostra presidente”.