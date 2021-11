Don Giovanni Feltrin morto in un incidente frontale: addio al parroco di Fontane

Il parroco di Fontane don Giovanni Feltrin è morto a 78 anni a causa di un incidente: sconvolti il sindaco e la comunità tutta.

La comunità Fontane è sconvolta per la morte di don Giovanni Feltrin, parroco per una ventina di anni nella frazione di Villorba tragicamente morto in un incidente stradale lungo la A27. La sua auto si è scontrata frontalmente con un’altra vettura e per l’uomo, ben voluto e stimato, non c’è stato nulla da fare.

Don Giovanni Feltrin morto

Sono tanti i concittadini che, dopo i fatti, hanno espresso il loro cordoglio per la triste scomparsa e ricordato alcuni momenti vissuti con il parroco. Il sindaco Francesco Soligo ha menzionato il suo impegno per unire la comunità citando le attività svolte, a partire dagli incontri con scout, genitori e giovani.

“Ricordo che portava i ragazzini delle medie in ritiro a Misurina prima della Cresima. E poi la vivacità con cui alimentava il mondo scout.

Era sempre presente. Ci mancherà“, ha aggiunto. Insieme al suo predecessore Marco Serena e a qualche parrochiano, Soligo si è recato al punto blu dell’autostrada dove è stata composta la salma del don.

Anche l’ex sindaco ha ricordato Feltrin come una presenza costante e una guida importante per tutta la comunità, una persona intelligente e profonda, di grandi contenuti e con una spiccata capacità di analisi. “Un carattere non facile, ma dopo averlo conosciuto sapeva farsi apprezzare“, ha aggiunto.

Don Giovanni Feltrin morto: l’incidente in A27

Don Giovanni stava percorrendo la A27 alla guida della sua Lancia Y quando all’improvviso si è schiantato frontalmente con una Mercedes che sopraggiungeva dal verso opposto. L’incidente si è verificato nei pressi di Spresiano all’altezza di un cantiere dove le due carreggiate, una che porta a nord e l’altra a sud, diventano una sola. Per lui non c’è stato nulla da fare e all’arrivo dei sanitari del 118 era già privo di sensi.