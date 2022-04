Don Matteo 13, arriva Raoul Bova: l’ultima scena con Terence Hill

Don Matteo 13, arriva Raoul Bova: quali sono le anticipazioni della puntata del 21 aprile 2022 e qual è l’ultima scena con Terence Hill?

Nella serata di giovedì 21 aprile, durante la quarta puntata di Don Matteo 13, gli spettatori assisteranno all’ormai inevitabile passaggio di testimone che comporterà l’addio di Terence Hill alla serie e l’arrivo di Raoul Bova.

Il personaggio di Don Matteo, infatti, verrà sostituito da quello di Don Massimo, rivoluzionando il format che per anni ha appassionato i telespettatori italiani.

Per quanto riguarda la quarta puntata di Don Matteo 13, un ruolo di primo piano verrà ricoperto dal maresciallo Cecchiniche attirerà su di sé l’attenzione della città di Spoleto. Il maresciallo, infatti, susciterà la curiosità degli abitanti a causa della pubblicazione di alcuni romanzi che sembrano ispirati proprio alla figura di Cecchini.

Inoltre, a Spoleto arriverà anche Franco Fanelli, fratellastro del PM Marco Nardi mentre Anna riceverà la visita del Colonnello Lucio Valente, suo istruttore al tempo dell’Accademia, e riscoprirà il legame che da sempre li unisce. Greta e Federico, invece, si mostreranno sempre più vicini.

L’ultima scena con Terence Hill

Don Matteo 13, arriva Raoul Bova. La quarta puntata della fiction Rai si svilupperà nel solco dell’addio a Terence Hill che, in questa occasione, vestirà la tonaca del parroco-detective per l’ultima volta uscendo di scena in modo definitivo.

A partire dalla quinta puntata, infatti, il protagonista diventerà ufficialmente Don Massimo. L’ultima scena recitata da Terence Hill nel ruolo di Don Matteo e durante la quale avverrà il passaggio di testimone è, al momento, ancora avvolta nel più totale riserbo.