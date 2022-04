Don Matteo 13, quando arriva Raoul Bova? Le anticipazioni della seconda puntata

Don Matteo 13, quando arriva Raoul Bova? In attesa del nuovo protagonista dello show, ecco le anticipazioni della seconda puntata della fiction.

Don Matteo 13, quando arriva Raoul Bova? L’attore interpreterà Don Massimo, il nuovo protagonista che sostituirà Terence Hill, prendendo in mano le redini della fiction. Intanto, ecco le anticipazioni della seconda puntata della serie, in onda nella serata di giovedì 7 aprile.

Le anticipazioni della seconda puntata di Don Matteo 13

Nella serata di giovedì 7 aprile, andrà in onda su Rai 1 un nuovo appuntamento con Don Matteo 13. I telespettatori, quindi, ritroveranno l’attore Terence Hill nell’abito talare che indossa da tredici anni, pronto a risolvere un nuovo caso. Per quanto riguarda le anticipazioni della seconda puntata di Don Matteo 13, l’episodio si intitola Amore e Rabbia e il prete sarà alle prese con un omicidio che coinvolge un avvocato.

In un primo momento, tutte le prove sembrerebbero indicare come il colpevole un giovane di nome Federico che fugge proprio dall’abitazione in cui le forze dell’ordine trovano il cadavere. Durante la sua fuga, il ragazzo incontra Don Matteo che deciderà di aiutarlo e indagare sull’accaduto.

Le anticipazioni della seconda puntata di Don Matteo, poi, svelano che Valentina sta gradualmente cominciando ad ambientarsi a Spoleto mentre il suo rapporto con il PM Nardi diventa sempre più intimo.

Intanto, Anna tenta di dimenticare Sergio e, per aiutare la donna, Cecchini chiederà a Marco di starle accanto… che i due possano riavvicinarsi?

Se le anticipazioni della seconda puntata di Don Matteo 13 prevedono importanti novità, sono tanti i fan dello show che si pongono una precisa domanda: quando arriva Raoul Bova?

Quando arriva Raoul Bova?

Quando arriva Raoul Bova in Don Matteo 13? L’attore interpreterà Don Massimo e sostituirà Terence Hill, che abbandonerà il ruolo di Don Matteo dopo tredici anni di fiction.

Sulla base delle informazioni sinora trapelate, è stato rivelato che l’arrivo di Raoul Bova è previsto per la quarta puntata di Don Matteo. Nel corso della puntata, avverrà il passaggio di testimone dal sacerdote impersonato da Terence Hill a Don Massimo.

Quindi, tutti coloro che si chiedono quando arriva Raoul Bova nella fiction Rai non dovranno far altro che attendere il prossimo 21 aprile 2022, data in cui verrà trasmessa la quarta puntata dello show.