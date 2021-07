Avrà luogo oggi davanti al Gip di Busto Arsizio l'interrogatorio di Don Emanuele tempesta: l'uomo dovrà rispondere di abusi sessuali su minori.

Nella gironata di lunedì 19 luglio 2021 è previsto l’interrogatorio di garanzia di don Emanuele Tempesta, il sacerdote di 29 anni di Busto Garolfo arrestato nei giorni precedenti con l’accusa di abusi sessuali nei confronti di minori. Stando a quanto emerso sarebbero almeno sette le vittime.

Don Tempesta: oggi l’interrogatorio

L’uomo, attualmente agli arresti domiciliari in una struttura protetta e scelta dalla Diocesi di Milano, sarà interrogato davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Busto Arsizio Luisa Bovitutti. Dopo il fermo avvenuto giovedì 15 luglio mentre si trovava in un campo estivo in Piemonte, le autorità gli hanno sequestrato il compuer e altri dispositivi elettronici che potrebbero aiutare gli inquirenti nelle indagini.

Don Tempesta, oggi l’interrogatorio: almeno 7 le vittime

Secondo le indagini della Procura, partite dopo la denuncia di alune madri il sacerdote avrebbe abusato di sette bambini tra gli 8 e i 12 anni tra febbraio 2020 e il maggio 2021. Le violenze contestate sarebbero avvenute nella sua abitazione: i bambini, ascoltati in audizioni protette, hanno infatti raccontato di essere stati “toccati” dal sacerdote mentre giocavano alla Playstation.

Oltre a quest’ultimo, nella medesima giornata riprenderanno anche le audizioni dei minori alla presenza degli psicologi data la delicatezza della vicenda.