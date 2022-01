Dona un rene alla madre della fidanzata, ma lei poi lo lascia e sposa un altro

Per molti la storia del tiktoker che dona un rene alla madre della fidanzata, viene lasciato e lei sposa un altro, è solo una strategia per avere più like

Una vicenda che avrebbe potuto avere un lieto fine, è invece terminata con il peggiore degli epiloghi. Un noto tiktoker dona il rene alla madre della fidanzata, ma lei decide però di lasciarlo e sposare un altro uomo.

Dona il rene alla madre della fidanzata, lei lo lascia e sposa un altro

Quello che è stato appena scritto potrebbe sembrare assurdo o l’opera di una persona insesibile e cinica, ma sembra sia vero. Non vi è una certezza assoluta però, in quanto il mondo del Social Network TikTok è pieno di scettici ed alcuni infatti pensano che sia tutta una messa in scena. Fatto sta, che il suo video è diventato virale.

Dona il rene alla madre della fidanzata: il video è virale

Si tratta di Uziel Martinez, un tiktoker messicano che conta oltre 40mila followers sul Social in cui condivide i propri contenuti.

Sebbene non abbia un seguito elevatissimo, il suo video ha raggiunto numeri da vera star del web, toccando quota 16milioni di visualizzazioni, che tendono sempre più a crescere, visto che il video con didascalia “Ho donato un rene a sua madre, mi ha lasciato e si è sposata il mese dopo” è diventato virale anche su altre piattaforme.

Dona il rene alla madre della fidanzata: e se fosse una strategia del tiktoker?

Il mondo di TikTok è abbastanza scisso riguardo tale vicenda. Molti seguaci hanno espresso la propria solidarietà a Uziel Martinez, altri invece l’hanno addirittura attaccato. Gli scettici credono che sia tutta una trovata pubblicitaria, per ottenere più visualizzazioni e seguaci. I più furbi, nei commenti, hanno chiesto a Uziel Martinez di mostrare una cicatrice della sua operazione. Il video è stato caricato una settimana fa ed il tiktoker non ha ancora risposto.