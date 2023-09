Donald Trump accusato di aver mentito sul suo patrimonio

New York, 27 set. (askanews) – Secondo un giudice di New York Donald Trump avrebbe commesso ripetute frodi finanziarie ai danni di banche e assicurazioni, assicurandosi così negli anni condizioni più favorevoli. “Descriveva un mondo fantastico, non reale”, secondo il giudice Arthur F. Engoron, che ha anche tolto all’ex presidente Usa il controllo di alcune delle sue più importanti proprietà a New York.

Una decisione che è solo l’inizio: ai primi di ottobre infatti comincerà il processo, voluto dalla procuratrice generale Letitia James, in cui Trump e i suoi figli, Donald Trump Jr ed Eric Trump, sono accusati di aver mentito sul loro patrimonio tra il 2011 e il 2021, gonfiando il valore delle loro proprietà di oltre 2 miliardi di dollari.

La delibera del giudice Engoron è una grande vittoria per la procuratrice generale Letitia James che arriverà forte di questa decisione in un’aula in cui chiederà che Trump venga multato per 250 milioni di dollari.