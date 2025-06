Donald Trump attacca Emmanuel Macron dopo il G7: le parole che infiammano le relazioni USA-Francia

Un attacco frontale. Donald Trump ha risposto in modo veemente alle affermazioni del presidente francese Emmanuel Macron, accusandolo di essere sempre fuori strada. “Se lo fa di proposito o meno, Emmanuel sbaglia sempre”, ha affermato Trump in un post sui social, mentre il suo aereo, l’Air Force One, decollava da Calgary, in Canada, dopo il G7.

Le dichiarazioni di Macron e la risposta di Trump

Macron aveva suggerito che Trump stesse lasciando il vertice per negoziare un cessate il fuoco tra Israele e Iran, dichiarando: “C’è un’offerta di incontro e di scambio”. Ma Trump ha rapidamente smentito, definendo le parole di Macron come errate. “Il presidente Macron ha detto che me ne vado per lavorare a un ‘cessate il fuoco’. Sbagliato! Non ha idea del perché io stia tornando a Washington, ma non ha nulla a che fare con un cessate il fuoco. È molto più grande di questo”, ha scritto Trump.

Il contesto del G7 e le tensioni globali

La questione del Medio Oriente è stata al centro delle discussioni, mentre Trump ha deciso di lasciare il vertice un giorno prima. La portavoce della Casa Bianca ha citato “ciò che sta accadendo in Medio Oriente” come motivo del rientro anticipato. Prima di partire, Trump ha lanciato un avvertimento: “Tutti dovrebbero evacuare immediatamente Tehran!” Una dichiarazione che fa tremare, considerando le attuali tensioni nella regione.

Un’alleanza in crisi?

L’attacco di Trump a Macron rappresenta un duro colpo per gli sforzi dell’Unione Europea di dialogare con il presidente americano. Macron, negli anni, si era posizionato come un interlocutore privilegiato di Trump, ma ora sembra che le cose siano cambiate. La frattura tra le due figure politiche è evidente e solleva interrogativi sulle future dinamiche tra Stati Uniti e Europa.

Le relazioni tra Trump e Macron nel tempo

In passato, Trump aveva elogiato l’intelligenza di Macron, ma non senza riserve. Durante le elezioni americane, aveva commentato che il presidente francese “ti toglierà la maglietta di dosso se non sai cosa stai facendo”. Un’affermazione che evidenziava la complessità del loro rapporto, ora in crisi dopo questa accesa polemica.

Tensioni anche in Europa

La situazione si complica ulteriormente con le indagini della polizia britannica su un incendio in una sottostazione elettrica che ha paralizzato l’aeroporto più trafficato d’Europa. Mentre Trump attacca, la situazione in Europa è tesa e le reazioni internazionali si fanno sempre più pressanti.

Un futuro incerto

Con il mondo che osserva, le tensioni tra Trump e Macron potrebbero avere ripercussioni significative. La caccia a una stabilità geopolitica è più forte che mai, e le parole di Trump potrebbero essere solo l’inizio di una serie di eventi che ridefiniranno le relazioni internazionali. E chissà quali saranno i prossimi sviluppi.