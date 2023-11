Donald Trump diserta il dibattito repubblicano ma attacca Biden

Hialeah (Florida), 8 nov. (askanews) – Donald Trump diserta anche il terzo dibattito delle primarie repubblicane a Miami in Florida, ma non rinuncia a parlare e ad attaccare il suo rivale democratico. Il Tycoon ad un evento parallelo sempre in Florida a Hialeah, un’area cubano-americana, dove l’ex presidente ha raccolto grande sostegno nella scorsa tornata elettorale. “Proprio come il regime cubano, il regime di Biden sta cercando di mettere in prigione i suoi oppositori politici, sopprimendo la libertà di parola, accettando tangenti per arricchire se stesso e i suoi figli molto viziati” ha detto Trump non si è comunque qualificato per il dibatto per le primarie perchè ha rifiutato di firmare un documento in cui si impegna a sostenere il candidato del partito che vincerà la nomination.

In corsa ci sono l’ex governatore della Carolina del Sud Nikki Haley, il governatore della Florida Ron DeSantis, l’imprenditore Vivek Ramaswamy, il senatore degli Stati Uniti Tim Scott e l’ex governatore del New Jersey Chris Christie. qualificato per il dibatto perchè ha rifiutato di firmare un documento in cui si impegna a sostenere il candidato del partito che vincerà la nomination.