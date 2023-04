Donald Trump, il duro attacco al presidente Biden: "Vuole la Guerra Mondiale"

Dopo il processo di ieri a New York, Donald Trump è volato nella sua casa di Mar a Lago, in Florida, dove ha tenuto una conferenza stampa. L’ex presidente degli Stati Uniti d’America è tornato a parlare al suo elettorato, lanciando anche una dura accusa nei confronti dell’attuale inquilino della Casa Bianca, Joe Biden.

Donald Trump si dichiara innocente e attacca Joe Biden

Attorno all’1 di notte (ora italiana), Donald Trump è atterrato in Florida dove, solo un’ora più tardi, ha tenuto una conferenza stampa. Dal resort di Mar a Lago, il tycoon ha fatto sapere che è fermamente convinto della sua innocenza: “Non ho mai pensato che una cosa del genere potesse accadere in America. L’unico crimine che ho commesso è stato difendere l’America da chi la vuole distruggere.” Poi arrivano le accuse a Biden: “Vuole iniziare la Terza guerra mondiale. Sappiamo che ne ha commesse di tutti i colori mentre era senatore.”

Il riferimento a lary Clinton e le accuse al procuratore distrettuale

Oltre alle accuse a Biden, accolte dai suoi sostenitori al grido di “USA! USA!“, Donald Trump ha fatto nuovamente riferimento anche a Ilary Clinton, tornando sulla vicenda delle e-mail della campagna elettorale che li vedeva contrapposti. Infine una chiosa sul procuratore distrettuale “Finanziato da Soros” e sull’inchiesta della procura di Atlanta: “Un caso falso per interferire nelle elezioni del 2024, dovrebbe essere archiviata subito.”