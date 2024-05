Donald Trump in tribunale: "Questo è un giorno buio in America"

New York, 28 mag. (askanews) - Donald Trump si infuria contro il sistema giudiziario americano mentre entra in tribunale per le arringhe conclusive del suo processo a New York. "Questo è un giorno buio in America. Abbiamo un caso giudiziario truccato che non avrebbe mai dovuto essere portato avanti...

New York, 28 mag. (askanews) – Donald Trump si infuria contro il sistema giudiziario americano mentre entra in tribunale per le arringhe conclusive del suo processo a New York. “Questo è un giorno buio in America. Abbiamo un caso giudiziario truccato che non avrebbe mai dovuto essere portato avanti”. In apertura delle arringhe finali del processo contro l’ex presidente Donald Trump per i fondi neri all’ex pornostar Stormy Daniels, frutto di una falsificazione di bilanci, l’avvocato difensore di Trump, Todd Blanche, ha detto: “Il presidente Trump è innocente”. Blanche ha poi aggiunto guardando i giurati: “Non ha commesso alcun crimine e il procuratore distrettuale non ha adempiuto all’onere della prova. Punto”.