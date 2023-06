Donald Trump incriminato per i documenti segreti a Mar-a-Lago

Milano, 9 giu. (askanews) – L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato incriminato per i documenti classificati ritrovati dall’Fbi nella sua residenza privata di Mar-a-Lago, che avrebbe dovuto riconsegnare alla fine del mandato alla Casa Bianca. Sette i capi di accusa, fra cui cospirazione e ostacolo alla giustizia. Questa è la prima volta che un ex presidente dovrà rispondere di reati di rilievo federale.

“Sono un uomo innocente, lo proveremo ancora”, ha commentato Trump in un video pubblicato sul suo social “Truth”, definendo gli Stati Uniti “un paese in declino” e riprendendo un suo vecchio classico, il complotto in vista delle elezioni. “Non possono fermarci, è una interferenza nel voto ai più alti livelli”.

Donald Trump ora dovrà presentarsi martedì 13 giugno nel tribunale di Miami.