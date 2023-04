Donald Trump, la reazione di Melania al processo: "Vive da separata in casa"

In America tiene banco il caso Donald Trump, ma come ha reagito Melania all'incriminazione del marito?

Donald Trump è entrato nella storia, ma questa volta dalla parte sbagliata. L’ex presidente degli Stati Uniti d’America, infatti, è il primo (ex) inquilino della Casa Bianca ad essere stato incriminato. Negli USA non si parla di altro da ormai una settimana, ma come ha reagito la moglie Melania al processo?

Caso Donald Trump, Melania non chiede il divorzio

Non solo suo marito è stato incriminato, ma dietro a tutto questo ci sarebbe una storia che parte da un tradimento. Melania sta vivendo certamente dei giorni molto difficili, stare a fianco di Donald Trump in questo momento non è forse la posizione più comoda che ci si può immaginare. Alcune fonti statunitensi affermano che l’ex first lady è davvero infuriata per la vicenda Stormy Daniels, ma è decisa ad ignorare quanto sta accadendo. Secondo quanto si apprende dagli USA, Melania non starebbe pensando al divorzio.

Melania Tump a Mar a Lago: “Vive da separata in casa”

In tanti avevano ipotizzato una possibile rottura tra Donald e Melania già ai tempi della fne del mandato del tycoon come presidente americano. La donna, però, le è sempre stata a fianco e al momento vuole mantenere la posizione, anche se a distanza. Alcune fonti vicine alla famiglia raccontano di una Melania che ormai vive da separata in casa nella splendida tenuta di Mar a Lago, in Florida.