Donald Trump: opinioni contrastanti e il calo della popolarità americana nel 2025

Donald Trump continua a destare opinioni contrastanti a livello globale. Secondo un recente sondaggio condotto in 24 paesi, il 63% degli intervistati considera Trump “pericoloso”, eppure molti lo definiscono anche un “forte leader”. Questa ambivalenza nel giudizio riflette un clima politico internazionale in continua evoluzione.

Il crollo della popolarità americana

Dopo il ritorno di Trump alla presidenza, la popolarità degli Stati Uniti è calata drasticamente all’estero.

Il Pew Research Center ha rivelato che, rispetto alla primavera del 2024, la percentuale di persone che vedono favorevolmente gli USA è diminuita in molti dei paesi coinvolti nel sondaggio. Le preoccupazioni riguardano la fiducia in Trump come leader mondiale, con molti che dubitano della sua capacità di affrontare sfide globali come la guerra in Ucraina, il conflitto a Gaza e i cambiamenti climatici.

Un’analisi dei dati

Il crollo della popolarità americana non è una novità. Già nel 2016, con l’elezione di Trump, si era registrata una diminuzione significativa. Tuttavia, durante la presidenza di Joe Biden, gli Stati Uniti avevano recuperato parte della loro immagine. Ora, il ciclo sembra ripetersi, alimentando un clima di sfiducia nei confronti del leader americano.

La prospettiva europea

In Europa, la situazione è variegata. Un caso particolare è l’Ungheria, dove la maggioranza dei cittadini intervistati manifesta fiducia in Trump. Questo contrasta con la visione prevalente in altri paesi europei, dove il sentimento anti-Trump è forte.

Opinioni sui leader mondiali

Il sondaggio ha anche confrontato Trump con altri leader mondiali. Emmanuel Macron ha ottenuto il 46% di fiducia, seguito da Trump con il 34%, Xi Jinping con il 25% e Vladimir Putin, che si attesta solo al 16%. Tuttavia, anche Macron non gode di grande fiducia in patria, dove solo il 35% dei francesi si fida di lui.

Testimonianze e reazioni

Le reazioni al sondaggio non tardano ad arrivare. “Trump è un leader forte, ma le sue politiche sono spesso pericolose”, afferma un intervistato. Un altro aggiunge: “La sua arroganza è allarmante, ma non posso negare che sa come prendere decisioni difficili”.

Il contesto globale

In un mondo sempre più interconnesso, le opinioni sui leader politici influenzano le relazioni internazionali. L’esito di questo sondaggio solleva interrogativi: come influenzerà la politica estera degli Stati Uniti? E quali ripercussioni avrà sulla percezione globale della democrazia americana?

Scenari futuri

Bruxelles sta già preparando un inviato speciale per gli ucraini nell’UE, segno che la situazione geopolitica è in continua evoluzione. E mentre le tensioni rimangono alte, la domanda che aleggia è: gli Stati Uniti riusciranno a recuperare la loro immagine e a riconquistare la fiducia del mondo?