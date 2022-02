Donald Trump: “Putin sta suonando Joe Biden come un tamburo”

Dal CPAC 2022 Donald Trump a valanga contro il presidente Usa Dem: “Putin sta suonando Joe Biden come un tamburo e Zelensky è un uomo coraggioso"

In merito alla guerra in corso fra Russia ed Ucraina Donald Trump lo ha detto con ironia davanti alle centinaia di persone riunite a CPAC 2022: “Putin sta suonando Joe Biden come un tamburo”. L’ex presidente Usa è intervenuto come ospite d’onore alla convention dei conservatori in Florida ed ha attaccato il suo successore Dem proprio lì dove a Biden certi tipi di attacco fanno più male: in politica estera, dopo il fiasco afghano e a pochi mesi dalle elezioni di midterm, con la popolarità di Biden scesa ai minimi storici.

Perciò Trump ha visto la ferita aperta e ci ha versato sopra il sale repubblicano: “Putin sta suonando Biden come un tamburo, non è una cosa carina da guardare“.

Trump implacabile: “Putin suona Biden come un tamburo”

E ancora: “Io sono l’unico presidente del 21esimo secolo sotto il cui sguardo la Russia non ha invaso un altro paese”. In chiosa Trump ha riservato parole di elogio per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “È un uomo coraggioso”.

Alla vigilia dell’invasione sempre un bellicoso Trump aveva detto cose simili nel corso di alcune interviste radiofoniche.

“Con me Putin non avrebbe fatto quello che ha fatto”

Cose come: “La crisi si sarebbe potuta evitare se fosse stata gestita in maniera appropriata dall’attuale presidente Usa Joe Biden”. Poi il tycoon aveva chiosato: “Conosco molto bene Putin e durante l’amministrazione Trump non avrebbe mai fatto quello che sta facendo ora, assolutamente no”.