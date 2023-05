Donald Trump, respinta la richiesta di annullare il processo per stupro

Un giudice di New York ha respinto la richiesta di Donald Trump di annullare il processo per stupro.

Donald Trump non ha avuto successo nel suo tentativo di far archiviare il processo a suo carico per violenza sessuale e diffamazione. Un giudice di New York ha respinto la richiesta dell’ex presidente degli Stati Uniti e le accuse della scrittrice E. Jean Carroll restano ufficialmente in piedi. La donna ha denunciato Trump per una presunta violenza sessuale avvenuta a suo danno in un grande magazzino di Manhattan a metà degli anni Novanta. Trump ha sempre negato il suo coinvolgimento, definendo le accuse “inventate”.

Il processo per violenza sessuale

Il processo è iniziato la scorsa settimana in un tribunale federale di New York e andrà avanti. E. Jean Carroll ha raccontato la sua storia. La donna di 79 anni ha sostenuto che lo stupro sia avvenuto tra la fine del 1995 e l’inizio del 1996, in un negozio della catena Bergdorf Goodman. Mentre stava facendo shopping, la donna avrebbe incontrato casualmente Donald Trump, che avrebbe messo in atto l’aggressione all’interno di un camerino di prova. I legali che difendono l’ex presidente hanno sottoposto E. Jean Carroll a un controinterrogatorio.