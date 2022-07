Donatella Rettore ha annunciato via social di aver avuto un incidente e ha svelato ai fan quali sarebbero le sue condizioni.

Donatella Rettore ha svelato ai fan dei social di aver avuto un brutto incidente e li ha aggiornati sulle sue condizioni.

Donatella Rettore: l’incidente

Attraverso i suoi canali social personali Donatella Rettore ha svelato ai fan di aver avuto un brutto incidente e di essere costretta a prendersi una pausa dal lavoro.

“Giornate di fuoco per me… l’avrebe capito sicuramente”, ha scritto la cantante che, da alcuni giorni, non appariva sui social. E ancora: “Non ho nemmeno il tempo per curarmi un trauma alla rotula. Sono volata sul monitor durante un’esibizione. Fortunatamente il mio ortopedico del cuore, Dott. Stefano Rigotti, mi ha prontamente visitata, fatto Rm e… mi ha rassicurato, ‘ti farà male ma non c’è niente di rotto!’. Avanti sempre e ci si vede in giro, bacissimi”, ha scritto la Rettore, che ha subito ricevuto i messaggi d’affetto e di calore ci centinaia di fan, impazienti di vederla di nuovo dal vivo.

L’ultima apparizione tv

Quest’anno è stato ricco d’impegni per Donatella Rettore, che si è presentata al Festival di Sanremo in compagnia della collega Ditonellapiaga. La sua performance sul palco dell’Ariston le ha permesso di acquisire nuova visibilità e in tanti sui social non perdono occasione per seguire le novità riguardanti la sua carriera. Per adesso non è dato sapere quali saranno i prossimi appuntamenti tv della cantante che sicuramente dovrà osservare un periodo di riposo per riprendersi completamente.