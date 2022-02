Donatella Rettore, le liti con Pierluigi Diaco e Ditonellapiaga: la confessione

Donatella Rettore ha svelato la verità sulle liti avute con Pierluigi Diaco e Donatella Rettore.

A Domenica In sono emersi degli inaspettati retroscena sulle liti che Donatella Rettore ha avuto con due celebri volti dello spettacolo: Ditonellapiaga e Pierluigi Diaco.

Donatella Rettore e la lite con Pierluigi Diaco

Donatella Rettore ha confessato di aver fatto la pace con Pierluigi Diaco con cui, in passato, avrebbe avuto una discussione per alcune delle sue dichiarazioni sulla comunità LGBT che, a quanto pare, non sarebbero state apprezzate dal celebre giornalista e volto tv.

“Allora, successe un disastro. Ma poi siamo diventati pappa e ciccia”, ha confessato la cantante, mentre il conduttore ha aggiunto: “Quando incontrai Donatella per la prima volta, vivevo un conflitto interiore e questo è noto. Lei fece un discorso che non mi piacque molto, ma non ci conoscevamo e non ci guardammo neanche negli occhi. Purtroppo, quel video girò molto sui social, per anni, alimentando una polemica molto sterile”. I due, in seguito, sarebbero diventati buoni amici.

Donatella Rettore e Ditonellapiaga

Ospite del salotto televisivo di Mara Venier la Rettore ha confermato anche che lei e Ditonellapiaga avrebbero avuto alcune discussioni durante la loro partecipazione al Festival di Sanremo. “Ma è vero che litigavate tantissimo? Ci sono queste leggende metropolitane…”, ha chiesto la conduttrice, mentre Ditonellapiaga ha risposto: “Sì, c’è stata una notte di fuoco”, e Donatella Rettore ha subito commentato così: “Ecco, lo sapevo.”